Liga się kończy. GKS walczy o utrzymanie, Unia i Czarni o awans [rozkład jazdy]

Od III ligi do B klasy — jak co tydzień publikujemy rozkład jazdy na ten, ostatni w rozgrywkach piłkarski weekend. III i IV liga oraz klasa okręgowa grają w sobotę (początek wszystkich spotkań o 17.00), a A i B klasa swoje spotkania kończące sezon rozegrają w niedzielę, początek każdego o 14.00.

Ostatnia kolejka sezonu 2020/21 będzie bardzo ważna dla losów kilku naszych drużyn. Na przykład GKS Wikielec walczy o uniknięcie spadku z III ligi, lecz będzie bardzo trudno to osiągnąć. Jest jednak jeszcze alternatywa punktowa w postaci wielokrotnie opisywanego na naszym portalu walkoweru za mecz z Bronią Radom. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: GKS blisko spadku. „Przegrywamy najważniejszy mecz sezonu"

O zupełnie inne cele walczy Unia Susz i Czarni Rudzienice. Najpierw Unia — jeśli drużyna trenera Jarosława Chodowca utrzyma się na drugim miejscu w tabeli gr. 2 klasy okręgowej, to suszanie zagrają w barażach o wejście do IV ligi. Czarni natomiast są liderami gr. 4 A klasy. Jeśli rudzieniczanie utrzymają tę lokatę, to awansują bezpośrednio do okręgówki, jeśli jednak zajmą drugie miejsc (czyli wyprzedzi ich Ossa Biskupiec Pomorski) to o awans będą walczyli jeszcze w barażach z jedną z drużyn z okręgówki. A z którą? To zależy m.in. od tego, czy do niższej ligi spadnie... GKS Wikielec.

SOBOTA 19 CZERWCA

17.00: KS Wasilków - GKS Wikielec (III liga)

17.00: Jeziorak Iława - Mazur Ełk (IV liga)

17.00: Olimpia Olsztynek - Motor Lubawa (IV liga)

17.00: Unia Susz - Barkas Tolkmicko (klasa okręgowa)

NIEDZIELA 20 CZERWCA

14.00: Czarni Rudzienice - Wel Lidzbark (A klasa)

14:00: Jordan Kazanice – Zamek Kurzętnik (A klasa)

14:00: Avista Łążyn – LZS Frednowy (A klasa)

14:00: MKS Działdowo – Constract Złotowo (A klasa)

14.00: Orzeł Ulnowo - Ossa Biskupiec Pom. (A klasa)

14:00: Drewneks Sampława – Osa Ząbrowo (B klasa)

14:00: LZS Fijewo – Olimpia Kisielice (B klasa)

14:00: Zamek Szymbark – Huragan Byszwałd (B klasa)

14:00: KS Mroczno – Torpeda Rożental (B klasa)

