Piknik przy Jasielskiej. Wybieracie się?

Tutaj pisaliśmy o historii ulicy Jasielskiej: Ulica Jasielska, dawniej Hübnera, dawno już pozbyła się złej sławy. Wiele jeszcze zostało w tym miejscu do zrobienia, ale i wiele już zrobiono. Hala, będąca dawniej częścią zakładów iławskiego więzienia, zamieniła się w Centrum Aktywności Lokalnej, deweloper wybudował nowe mieszkania, nawet wieżyczka od strony komendy policji zyskała nowe oblicze.Tutaj pisaliśmy o historii ulicy Jasielskiej: Ulica Jasielska ma szansę pozbyć się złej sławy



Sobotni (19 czerwca) piknik rodzinny ma być jednym z elementów aktywizacji mieszkańców tego osiedla. Iławskie Centrum Kultury zaprasza na skwer od godziny 11:00. A tam czekać będzie wiele atrakcji.

11:00 - 14:00 zwariowane animacje dla dzieci w wykonaniu klaunów Ruphert i Rico.

14:15 - 14:45 Konkurs ekologiczny dla dzieci

15:00 - 15:30 Zajęcia florystyczne - m.in. o tym, jak układać w donicach kompozycje kwiatowe, co można zasiać, by pięknie ozdobić swój balkon. Chętne osoby zasadzą kwiaty, które zabiorą ze sobą do domu

A ponadto wiele innych atrakcji: bezpłatna wata cukrowa i popcorn, domki klaunów, deszcze baniek mydlanych, konkursy itd.

Wstęp będzie bezpłatny.

eka

ilawa@gazetaolsztynska.pl