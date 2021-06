"Chudy" wraca do oktagonu! P. Duński będzie walczył na gali FEN 35

— To naprawdę duża szansa dla Patryka, bo federacja FEN to ścisła polska i nie tylko polska czołówka jeśli chodzi o organizację gal MMA — mówi trener Dawid Tarasiewicz, a na myśli ma Patryka Duńskiego i jego najbliższą walkę z Kamilem Łebkowskim, do której dojdzie w sobotę 26 czerwca w Ostródzie.