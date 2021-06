Dzieci Ziemi Iławskiej wyróżnione w wojewódzkim konkursie

Dzieci wystąpiły w tradycyjnych strojach warmińskich. Założycielką i kierownikiem artystycznym zespołu jest Grażyna Piękos, akompaniatorem na akordeonie: Jerzy E. Piotrowski. Zespół powstał 01.06 2009r. W ciągu tego czasu skład zespołu kilkukrotnie się zmienił, członkowie pierwszych składów są już dorosłymi ludźmi. Obecny skład zespołu tworzą dzieci z Ząbrowa, Laseczna, Gałdowa, Skarszewa, Jakubowa Kisielickiego oraz Iławy. Zespół składa się z 18 młodych wykonawców. Najmłodszy członek zespołu ma 5 lat.

Na konkurs młodzi artyści przygotowali trzy utwory: „ Żytko”, autorstwa Grażyny Piękos, „Nasa matka Katarzyna” i „Pofajdok”– warmińskie melodie ludowe.

Publiczność i organizatorzy przyjęli zespół entuzjastycznie.

„Dzieci Ziemi Iławskiej” w swojej kategorii „Zespół folklorystyczny - dziecięcy/młodzieżowy” rywalizowały z dwoma młodzieżowymi zespołami, które podobnie jak zespół w licznie obsadzonych eliminacjach pokonały inne zespoły z województwa Warmińsko-mazurskiego.

Jury pod przewodnictwem znanego olsztyńskiego dyrygenta prof. Jana Połowianiuka z UWM docenił zaangażowanie i poziom wykonawczy dzieci, przyznając wymienione miejsce, nagrodę finansową oraz możliwość dokonania nagrań w studio Polskiego Radia w Olsztynie. Jest to kolejna nagroda, którą zespół zdobył w okresie maj - czerwiec 2021, co jest pocieszające i budujące dla młodych wykonawców. Jak powiedział na zakończenie imprezy prof. Połowianiuk, po występach tegorocznych w kategorii dzieci/młodzież istnieje duża szansa, że w przyszłym roku, po zmianie regulaminu także laureaci tej kategorii pojadą na ogólnopolski przegląd do Kielc. Liczymy na to, że „Dzieciom Ziemi Iławskiej” przypadnie ten zaszczyt, ale zespół czeka wytrwała i intensywna praca.

Już w najbliższej przyszłości zespół wyjeżdża do Stegny na letnie warsztaty choreograficzno–muzyczne, co przyniesie wymierne efekty w postaci nowego repertuaru i co równie ważne - oczekiwanego relaksu po ostatnim trudnym dla wszystkich czasie.

