GKS blisko spadku. „Przegrywamy najważniejszy mecz sezonu”

GKS Wikielec ma już tylko matematyczne szanse na utrzymanie się w III lidze. No chyba, że na konto walczącej o uniknięcie spadku drużyny trenera Łukasza Suchockiego wrócą dwa walkowerowe punkty za mecz z Bronią.

GKS Wikielec – Lechia Tomaszów Maz. 0:1 (0:1)

0:1 – Buczkowski (31)

czerwona kartka: Drabik (63, Lechia, za drugą żółtą)

GKS: Wieczerzak – Sz. Jajkowski, M. Jajkowski, Otręba, Korzeniewski, Grzybowski (62 Szczepański), Rosoliński (65 Wacławski), Szypulski (82 Kacperek), Jankowski, Wójcik, Bartkowski

„Przegrywamy najważniejszy mecz sezonu. (…) Straciliśmy los, który mieliśmy we własnych rękach” – podkreśla oficjalny portal beniaminka z Wikielca po sobotnim spotkaniu z Lechią.

Drużyna trenera Łukasza Suchockiego przegrywała po pierwszej połowy po golu Łukasza Buczkowskiego w 31 minucie. W drugiej części meczu nie potrafiła doprowadzić do remisu, nawet mimo przewagi jednego zawodnika na boisku, bo czerwoną kartką w 63 minucie spotkania ukarany został Michał Drabik (za drugą żółtą).

W najbliższą sobotę (19 czerwca) GKS zamknie rozgrywki wyjazdowym meczem z KS Wasilków (godz. 17). Obecnie ma trzy punkty straty do Broni Radom, która zajmuje ostatnie bezpieczne miejsce w tabeli III ligi. Wiadomo już na pewno, że z II ligi do III nie spadnie Znicz Pruszków oraz Olimpia Elbląg, a więc z gr. 1 III ligi do niższej klasy "poleci" siedem drużyn.

GKS zajmuje najwyższe miejsce w grupie spadkowej, jednak aby wyprzedzić Broń w klasyfikacji końcowej i tym samym utrzymać się w lidze, musiałby bardzo wysoko wygrać w Wasilkowie, a Broń musiałaby przegrać w ostatniej serii na swoim terenie z Lechią Tomaszów Maz. Regulamin określa bowiem, że wobec takiej samej liczby punktów o kolejności w tabeli końcowej decyduje bilans bramek. A ten obecnie Broń jest na jednobramkowym plusie, podczas gdy GKS ma osiem goli na minusie. Marne szanse, choć możliwe. Pozostaje jednak jeszcze jedna alternatywa.

Klub z Wikielca walczy bowiem jeszcze o dwa walkowerowe punkty za mecz z... Bronią Radom. Przypomnijmy pokrótce: podczas rozegranego w Wikielcu spotkania 22 kolejki Broń przeprowadziła zbyt dużo zmian, a konkretnie przerw na zmiany w trakcie trwania meczu. Drużyna z Radomia została początkowo ukarana przez prowadzący rozgrywki Łódzki ZPN walkowerem, jednak PZPN uchylił tę decyzję i przywrócił wynik z boiska (2:2).

GKS nie godzi się z takim werdyktem i w tym tygodniu będzie składał wniosek o kasację tej decyzji i powrót dwóch punktów na konto zespołu z Wikielca, tym samym Broń straciłaby jeden. Chyba nie trzeba tłumaczyć, ile te dwa punkty znaczyłyby w kontekście walki o utrzymanie.

III LIGA

1. Pogoń 74 78:35

2. Świt 68 62:34

3. Legionovia 61 62:45

4. Polonia 55 58:37

5. Legia II 51 61:46

6. Znicz 51 61:60

7. Unia 50 57:47

8. Jagiellonia II 44 56:64

------------------------------------

9. Kutno 52 53:46

10. Ursus 51 51:43

11. Lechia 50 48:61

12. Błonianka 49 63:49

13. Sokół 47 53:31

14. Pelikan 46 47:46

15. Broń 46 44:43

----------------------------------

16. Wikielec 43 49:57

17. Radomsko 42 51:48

18. Concordia 42 42:46

19. Olimpia 40 50:57

20. Ruch 23 28:65

21. Huragan 19 33:72

22. Wasilków 15 21:96

