462 dni – po takim czasie wrócił (nareszcie) iławski parkrun! [zdjęcia]

Przypomnijmy – ostatnia, przedpandemiczna edycja parkrunu odbyła się 7 marca 2020 roku, oczywiście w sobotę. To zresztą podstawa tego ogólnoświatowego wydarzenia sportowego: biegi na całym globie odbywają się właśnie w soboty, start każdego równo o godzinie 9.00. Trasa zawsze ma dystans pięciu kilometrów, co w Iławie idealnie składa się na dwie pętle wokół znajdującego się w centrum miasta jeziora Mały Jeziorak.

Po bardzo długim czasie oczekiwania w końcu można było przeprowadzić kolejny bieg.

– 39 916 800 sekund, 665 280 minut, 11 088 godzin, 462 dni, 66 tygodni, 15 miesięcy i 5 dni, czyli 1 rok i 97 dni - tyle czasu czekaliśmy, aby spotkać się z Wami na 25. edycji parkrun Mały Jeziorak, Iława - wyliczają organizatorzy iławskiego, cyklicznego biegu.

- Cudownie było Was znowu zobaczyć zdrowych, radosnych, uśmiechniętych i wcale nie w takiej najgorszej formie. W sobotę 12 czerwca biegało lub maszerowało razem z nami 75 osób, z czego aż 17 było debiutantami. Mamy nadzieję, że zostaniecie z nami na dłużej. 9 osób odnotowało nowe rekordy życiowe. Brawo, brawo! - czytamy na parkrun Mały Jeziorak.

– Warto wspomnieć, że dzisiejsze spotkanie odbyło się dzięki 16 wolontariuszom, którym pięknie dziękujemy za poświęcony czas i motywujące słowa na trasie - dodają organizatorzy,

>> Do tej pory w dokładnie 21. krajach na całym świecie do biegów parkrun zarejestrowało się — uwaga! — siedem milionów osób! Do pierwszego biegu w Iławie, po długaśnym niebycie, doszło właśnie wczoraj (sobota 12 czerwca). Tego dnia parkrun został „odmrożony” w całej Polsce. Trasę można było tradycyjnie przebiec, ale można również ją przetruchtać czy przejść (np. w formie nordic walking).

Jeśli chodzi o liczbę uczestników to Iława jest, co ciekawe, w pierwszej dziesiątce miejscowości w Polsce organizujących parkrun. A przecież biegi odbywają się w wielu przypadkach w miastach dużo większych i liczebniejszych w mieszkańców niż miasto nad Jeziorakiem (łącznie jest 77. lokalizacji w naszym kraju). Iława ze swoją średnią 103. uczestników na bieg (teraz już troszkę mniej) jest w krajowej czołówce, a wpływ na to ma nie tylko usportowione społeczeństwo tego miasta, ale także mnóstwo gości-biegaczy z innych lokalizacji.

