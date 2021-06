Skrzynka pełna pomarańczy tym razem nie dla iławian [wyniki i zdjęcia z Regat Pomarańczowych]

Regaty Pomarańczowe, które w ostatni weekend (5-6 czerwca) odbyły się na Jezioraku , to zawody przewidziane dla początkujących młodych wodniaków z grupy A i B klasy Optimist.

— Dla wielu młodych zawodniczek i zawodników, zwłaszcza z grupy naborowej, to często ich pierwsze regaty w życiu — mówi trener grupy A iławskich optimistkarzy Michał Maśkiewicz, który wraz z Markiem Karbowskim (grupa B) i Krzysztofem Królikiem (grupa naborowa) dba o żeglarski (ale też społeczny) rozwój małych wodniaków optimistkarzy z Iławy i okolic.

— Takie zmagania, jak Regaty Pomarańczowe, to dobre przetarcie przed kolejnymi startami. Młodzi jeszcze żeglarze, bez doświadczenia na tego typu zawodach, poznają klimat regat, cały cykl przygotowań, a następnie procedurę, w jakiej się zmagania odbywają. Tu nie tylko chodzi o naukę pływania we flocie, ale także o nabieranie doświadczeń organizacyjno-społecznych — zauważa trener Maśkiewicz.

Przez lata wyścigi miały miejsce w Siemianach, na północy Jezioraka, jednak dwa lata temu wróciły na południowy kraniec jeziora, do Iławy i Szałkowa. Właśnie na tzw. rozlewisku szałkowskim odbywały się sobotnie wyścigi.

Do 37. już edycji Regat Pomarańczowych im. Mariana Skubija zgłosiło się aż 74 zawodniczek i zawodników z całego kraju. Gościliśmy zatem na Jezioraku wodniaków z LKS Charzykowy, YKP Gdynia, Dwójki Warszawa, ChKŻ-u Chojnice, Spójni Warszawa, Giżyckiej Grupy Regatowej, Nauticus Yacht Clubu Olsztyn.

Tytułu najlepszej drużyny w klasyfikacji klubowej bronili gospodarze z SSW MOS Iława. Przypomnijmy, że nagrodą główną w tej rywalizacji jest słynna już skrzynka pełna pomarańczy.

>> Nie ma żeglarstwa bez wiatru — w sobotę rano, gdy flota wypływała w kierunku Szałkowa z Portu Iława (biuro i serce regat — dla zaoszczędzenia czasu, ale też energii cześć grupy dotarła na "szałkowskie" na holu) wiało całkiem nieźle. Tego dnia udało się rozegrać cztery wyścigi, z wyników których — jak się później okazało — sędziowie tworzyli klasyfikację końcową. Bo też w niedzielę na Jezioraku wiatru było już jak na lekarstwo i nie udało się przeprowadzić ani jednego startu.

Ostatecznie klasyfikację klubową wygrał Chojnicki Klub Żeglarski i to do optimistkarzy z Chojnic trafiła skrzynka pełna pomarańczy. W Iławie żałują, że nie udało im się obronić mistrzowskiego tytułu. — A pewnie, że szkoda, że w tym roku nie obroniliśmy pierwszego miejsca i nie wygraliśmy klasyfikacji klubowej Regat Pomarańczowych. Trzeba jednak przyznać, że klub z Chojnic zasłużył na zwycięstwo — ocenia trener Maśkiewicz.

— ChKŻ to klub podobny do naszego iławskiego; także wywodzi się znad jeziornego miasta, tak więc jego żeglarze bardzo dobrze czują się na Jezioraku. Tym razem w rywalizacji jeziorowców to ChKŻ był górą — dodaje trener.

W klasyfikacji indywidualnej zwyciężył Miłosz Ciechanowicz z Giżyckiej Grupy Regatowej (był także pierwszy w rywalizacji chłopców), natomiast wśród dziewczynek wygrała Zosia Gil (ChKŻ Chojnice, była druga w generalce).

Spośród gospodarzy z SSW MOS Iława najlepiej pływała Julia Agnieszczak (jest w Złotej Dziesiątce naszego ostatniego plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca 2020 roku wg. czytelników Gazety Iławskiej). Julka była siódma w generalce, a druga wśród żeglarek. Jeśli chodzi o najlepszego iławianina, to najwyżej w tabeli wyników jest Natan Dziedziak (9. w klasyfikacji generalnej).

>> Przed młodymi wodniakami MOS-u kolejny start. Grupa optimistkarzy trenowanych przez Michała Maśkiewicza i Marka Karbowskiego dzisiaj wybiera się do Giżycka, gdzie przez najbliższe dni będą odbywały się (zaliczane do Pucharu Polski) regaty O Puchar Trzech Ryb. Do Giżycka jedzie 18-osobowa grupa żeglarek i żeglarzy z najmłodszej, szkoleniowiec klasy Optimist.



REGATY POMARAŃCZOWE 2021

Pierwsza dziesiątka klasyfikacji końcowej

1. Miłosz Ciechanowicz (Giżycka Grupa Regatowa )

2. Zofia Gil (CHKŻ Chojnice)

3. Jan Mucharski (YKP Gdynia)

4. Adam Pakulski (Nauticus Yacht Club Olsztyn)

5. Radosław Dudkiewicz (LKS Charzykowy)

6. Piotr Sołtysiak (CHKŻ Chojnice)

7. Julia Agnieszczak (SSW MOS Iława)

8. Stanisław Nosol (CHKŻ Chojnice)

9. Natan Dziedziak (SSW MOS Iława)

10. Antonina Dziekańska (Giżycka Grupa Regatowa)

