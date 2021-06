Żeglarka z Iławy trzecia w zawodach Pucharu Świata!

Znakomity start zaliczyła właśnie zawodniczka SSW MOS Iława. Agata Barwińska, żeglarka pływająca w klasie Laser Radial, zajęła trzecie miejsce w zawodach Pucharu Świata, do których doszło w holenderskim Medemblik.

Iławianka swoim startem w Holandii potwierdza sportową klasę, wielki talent żeglarski, ale także silny charakter i umiejętność pływania pod dużą presją, bo sprawa brązowego medalu PŚ, na który chrapkę miała także aktualna mistrzyni olimpijska Marit Bouwmeester, była otwarta dosłownie do ostatniego wyścigu.

>> Regaty w Medemblik odbywały się w dniach 2-6 czerwca. Łącznie odbyło się dziewięć wyścigów, w tym ten ostatni, najważniejszy (bo podwójnie punktowany), czyli niedzielny medal race.

— W regatach Pucharu Świata w Medemblik w klasie RS:X kobiet na starcie zabrakło reprezentantek Polski. Polki wystartowały za to w klasie Laser Radial. Najlepiej z nich spisała się ubiegłoroczna brązowa medalistka mistrzostw Europy, Agata Barwińska — relacjonuje na swojej stronie internetowej Polski Związek Żeglarski.

Iławianka przed wyścigiem medalowym zajmowała trzecie miejsce, jednak czuła napór ze strony Holenderki Marit Bouwmeester, czterokrotnej mistrzyni świata, o złocie na ostatniej olimpiadzie już nie wspominając.

— Przed ostatnim wyścigiem, tzw. medalowym, Marit była na piątym miejscu w klasyfikacji, ja byłam trzecia, jednak różnica między nami była mała — mówi Agata Barwińska, z którą skontaktowaliśmy się w czasie jej powrotu do Iławy.

— Wiedziałam, że muszę zachować odpowiedni dystans do mojej rywalki w walce o trzecie miejsce. Obliczyłem, że między nami nie może by więcej łódek, niż trzy. Holenderka wprawdzie wpłynęła na metę przede mną, jednak ostatecznie udało mi się odeprzeć ten punktowy atak i zajęłam trzecie miejsce w klasyfikacji końcowej — komentuje żeglarka pływająca w barwach SSW MOS Iława.

W Medemblik startowała także kolejna iławianka pływająca w klasie Laser Radial, Wiktoria Gołębiowska, która zawody zakończyła na 44. miejscu.

— Magdalena Kwaśna (Chojnicki Klub Żeglarski), która będzie reprezentować Polskę na igrzyskach w Tokio zajęła 39. miejsce — czytamy na pya.org.pl.

Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Barwińskiej akurat zabraknie na tej imprezie (więcej na ten temat żeglarka mówiła nam w wywiadzie igrzyskach olimpijskich 2024! >> Przed światową czołówką żeglarek ścigających się na Laserach kilka tygodni przerwy od poważnych startów — wkrótce przecież. Barwińskiej akurat zabraknie na tej imprezie (więcej na ten temat żeglarka mówiła nam w wywiadzie "Olimpiada nie jest już na pewno najważniejsza w moim życiu" ), jednak iławianka nie robi z tego powodu tragedii tylko myśli już o...

— Gospodarzem kolejnych igrzysk będzie Paryż, jednak akurat zmagania żeglarskie odbędą się w Marsylii. I właśnie do tego położonego nad Morzem Śródziemnym miasta udaję się niedługo na treningi. Chcę lepiej poznać warunki, jakie panują u wybrzeży Marsylii — mówi reprezentantka Polski.

W czasie, kiedy w Tokio będzie toczyć się walka o medale, Barwińska będzie ostro trenować. Także po to, aby szlifować formę na przełożone z maja (z powodu pandemii) na październik mistrzostwa Europy, które odbędą się w bułgarskiej Varnie.

— Będę na nich broniła trzeciego miejsca i brązowego medalu. Natomiast na październik planowane są mistrzostwa świata, ma do nich dojść w USA w stanie Teksas. W poprzednim roku mistrzostwa Europy, na których byłam trzecia, odbywały się właśnie w tym terminie, w październiku, więc może znowu przyjdzie pik formy na ten okres — zauważa żeglarka z Iławy.

Wśród najważniejszych startów Barwińskiej w sezonie 2021 trzeba także wymienić mistrzostwa Polski — te odbędą się na początku września.

zico

m.partyga@gazetaolsztynska.pl

Agata Barwińska z medalem zawodów Pucharu Świata, fot. Sander van der Borch