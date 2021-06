Międzynarodowy sukces uczennic iławskiej szkoły muzycznej! [wideo, zdjęcia]

Do 20 maja przyjmowano zgłoszenia online do I Międzynarodowego Konkursu „Wiedeńska wiosna muzyczna” w Austrii. Udział wzięło ponad 220 solistów i zespołów z całego świata. Niedawno ogłoszono wyniki na stronie Stowarzyszenia Gloria Artis. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia z Iławy ma powody do radości i dumy!