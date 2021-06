Już słychać bębny! Zbliżają się regaty smoczych łodzi O Złote Wiosło Jezioraka

To już siódma edycja regat smoczych łodzi, odbywających się na położonym w samym sercu Iławy jeziorze Jeziorak Mały. Do wydarzenia przyciągającego nad akwen rzesze wioślarek i wioślarzy, ale także kibiców, dojdzie w sobotę 3 lipca. Wówczas to osady będą startowały w wyścigach, a rytm wiosłowania będzie podawał im siedzący na dziobie bębniarz.

Przypomnijmy, że zeszłoroczne zmagania — z uwagi na pandemię — zostały odwołane w pierwotnym terminie (sobota 4 lipca) i przełożone na rok 2021.

— Nie tak dawno temu rządzący zezwolili na uprawianie sportu grupowo na świeżym powietrzu, a dokładniej na „zewnętrznych obiektach sportowych”. Jako klub Drakens Iława – Smocze Łodzie, oczywiście skrzętnie z tego skorzystaliśmy. Wszak na Jezioraku dysponujemy odpowiednim obiektem, mam tu na myśli tor wioślarski za wyspą Wielka Żuława — mówi Wojciech Duda, reprezentant iławskiego klubu smoczych łodzi.

— Po praktycznie martwym sezonie w 2020 roku jesteśmy pełni chęci i werwy by pływać jak najwięcej i pojawiać się w różnych miejscach Polski, by w biało-niebieskich strojach reprezentować Iławę na regatach łodzi smoczych — dodaje.

W ramach rozruchu przed najważniejszymi startami Drakensi pojawili się na regatach w Kolbudach, organizowanych przez jeden z trójmiejskich klubów smoczych łodzi. Tydzień później, w Chełmnie, wygrali w zawodach finał B. — A musimy się pochwalić, że rywalizowaliśmy z najlepszymi, a czasy były naprawdę wyrównane. Podeszliśmy do tego absolutnie bez kompleksów i psychicznego balastu, mimo tego, że jesteśmy tak naprawdę amatorami. Przyniosło to bardzo fajne efekty — relacjonuje wioślarz z Iławy.

Najważniejszymi zawodami w sezonie dla iławskiego klubu są niezmiennie Regaty Smoczych Łodzi — O Złote Wiosło Jezioraka, które Drakens zorganizuje już po raz siódmy i na które serdecznie zaprasza już teraz.

— Zapraszamy tym goręcej, że są to regaty wyjątkowe w skali kraju. U nas, obok sprawdzonych, znanych i uznanych osad sportowych z całej Polski i nie tylko, które startują w kategoriach Sport, czyli Open20, Mikst20 i Woman10, startują totalni amatorzy, którzy niekiedy dopiero przygotowując się do zawodów po raz pierwszy w życiu widzą smoczą łódź! — zauważają Drakensi.

Ponadto są to chyba jedyne regaty, w których nie staruje klub je przeprowadzający. Drakensi — jak podkreślają — skupiają się na organizacji, tak aby każdy z uczestników czy kibiców miał pewność, że jest w najlepszym możliwym miejscu na tego typu zawody. Nie bez znaczenia jest również fakt, że bardzo często to zawodnicy Drakens Iława organizują swoje drużyny amatorskie złożone z kolegów z zakładów pracy, szkoły czy sąsiadów – istotny jest zapis w regulaminie, że w drużynie amatorskiej może startować tylko jeden Drakens!

— Nie robimy tego by tworzyć „dream team'y” i zdobywać medale. Robimy to po to, aby popularyzować ten wspaniały sport — tłumaczy Duda.

Klub smoczych łodzi znad Jezioraka zaprasza zatem mieszkańców Iławy i okolic do formowania swoich osad i zgłaszania się do regat. Wszystkim zgłoszonym drużynom Drakens gwarantuje szkolenie i treningi, tak aby każdy kto wystartuje w zawodach, choćby po raz pierwszy, miał możliwość wyrównanej rywalizacji.

drakens.ilawa@gmail.com

— Jeżeli wolicie sport w opcji kibic to zapraszamy nad brzeg Małego Jezioraka 3 lipca do podziwiania rywalizacji najbardziej uznanych osad z całej Polski oraz drużyn z naszego podwórka. Być może następnym razem i z Wami spotkamy się na wodzie — iławianie w ten sposób zachęcają do przyjścia na regaty. Zgłoszenia można wysyłać na adres e-mail: drakens.ilawa@gmail.com, a po szczegóły zapraszamy na drużynowy fanpage (https://www.facebook.com/smoki.ilawa/)

