Regaty Pomarańczowe już w ten weekend! Oby tylko wiatru nie zabrakło... [program, historia]

— Regaty z pomarańczą w tle mają swoją 36-letnią tradycję. Pomysłodawca regat to Stanisław Kasprzak, który razem z Marianem Skubijem, ówczesnym dyrektorem Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Iławie, zorganizowali pierwsze regaty w 1984 roku. Pierwsza skrzynka pomarańczy płynęła wówczas ponad miesiąc do Iławy i do dziś jest ona nagrodą główną dla najlepszej drużyny regat — czytamy na stronie regat.

— A trzeba pamiętać, że pomarańcze na ówczesne czasy były nie lada rarytasem o tej porze roku — wspominał już kiedyś na naszych łamach Mariusz Skubij, syn Mariana Skubija.

A propos skrzynki pomarańczy; Stanisław Kasprzak, który pamięć ma bardzo dobrą, zauważa jednak, że nie od początku, tylko po kilku dobrych latach, pomarańczowa skrzynka stała się nagrodą dla najlepszej drużyny. Dopiero później stała się symbolem i dowodem wygranej w klasyfikacji drużynowej.

— To trzeba w końcu wyjaśnić — podczas pierwszej i kilku kolejnych edycji skrzynka pomarańczy przewidziana była dla zwycięzcy indywidualnego. Taki delikwent lub delikwentka stawali przed wyborem najlepszej dla siebie nagrody. Pamiętam, że pierwsze regaty wygrała nasza zawodniczka, Katarzyna Grabkowska. Kasia wybrała oczywiście skrzynkę z pomarańczami — tłumaczy Kasprzak.

— Zawody przez lata odbywały się w Siemianach i były jednocześnie mistrzostwami Polski grupy B klasy Optimist. Od dwóch lat wróciliśmy do Iławy, ale nadal wkładamy wiele starań w przygotowania, aby wrażenia wywiezione z Iławy, były jak najlepsze. To co charakteryzuje Regaty Pomarańczowe to atrakcyjne nagrody i rodzinna atmosfera. W tym roku akwenem regat będzie prawdopodobnie rozlewisko "Szałkowskie", do którego bez problemu trenerzy zaholują swoich zawodników, a portem będzie Port Iława, przy ul. Chodkiewicza 5, czyli tak jak w poprzednich latach. Zacumuj więc w Iławie! — zachęcają organizatorzy regat.

Sprawdziliśmy dziś listę zapisów — do regat zgłosiło się już ok. 70 żeglarek i żeglarzy. Do zawodów można także zgłaszać się dziś (piątek 4 czerwca) w biurze regat, czyli w Porcie Iława (ul. Chodkiewicza 5). Szczegóły w programie poniżej.

Wyścigi planowane są na rozlewisku Szałkowskim, jednak tak naprawdę — jak to podczas regat żeglarskich bywa — to wiatr będzie rozdawał karty. Być może starty odbędą się zatem w Iławie, o szczegółach poinformujemy w tym miejscu, w tym artykule.

PROGRAM REGAT POMARAŃCZOWYCH 2021

Iława, 4-6 czerwca

Piątek 4.06.2021

18.30- 20.30: Zgłoszenie zawodników – Port Iława ul. Chodkiewicza 5

Sobota 5.06.2021

8.00-9.00: Zgłoszenie zawodników – Port Iława ul. Chodkiewicza 5

9.30: Odprawa kierowników ekip

11.00: Start do wyścigów

Niedziela 6.06.2021 r.

10.00: Start do kolejnych wyścigów

16.00: Uroczyste zakończenie regat, rozdanie nagród i dyplomów – PORT IŁAWA

zico

m.partyga@gazetaolsztynska.pl