Pijani kierowcy straszyli w weekend

Pierwszego z nieodpowiedzialnych kierujących zatrzymali policjanci po zgłoszeniu przez świadka w piątek (28 maja) kilka minut po 17:00. Zgłaszający oświadczył, że na stacji benzynowej pracownicy próbują zatrzymać kierującego citroenem, który prawdopodobnie jest w stanie nietrzeźwości. Funkcjonariusze natychmiast pojechali na miejsce. Przypuszczenia świadków okazały się słuszne. 53–latek przyjechał na staję paliw samochodem, mając 1,5 promila alkoholu w organizmie.

Kolejnego nietrzeźwego kierującego zatrzymali policjanci w Nowej Wsi kilka minut po północy, również po zgłoszeniu przez świadka. W trakcie czynności okazało się, że 38–latek kierował audi, mając 2,5 promila alkoholu w organizmie.

W sobotę (29 maja) po godz. 17:00 do oficera iławskiej policji zadzwonił kierujący, który oświadczył, że do Iławy jedzie bmw. Dodał, że kierowca prowadzi pojazd w sposób niebezpieczny. Policjanci pojechali we wskazanym kierunku i zatrzymali do kontroli drogowej kierującego bmw. Jak ustalili funkcjonariusze, mężczyzna miał problem z utrzymaniem pojazdu na jednym pasie jezdni, ponieważ kierował samochodem, mając prawie 3,5 promila alkoholu w organizmie. W trakcie czynności okazało się, że mężczyzn ma aktywny sądowy zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi.

Natomiast po 21:00 w Kisielicach policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego volkswagenem. Policjanci wylegitymowali mężczyznę, sprawdzili w policyjnych systemach oraz skontrolowali jego stan trzeźwości. Badanie alkomatem wskazało prawie 2,5 promila alkoholu w organizmie. Funkcjonariusze zatrzymali prawo jazdy kierującemu.

Tymczasem w Zalewie kilka minut przed północą mundurowi zatrzymali 20–latka kierującego rowerem. Okazało się, że mężczyzna jechał jednośladem, mając ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Rower został zabezpieczony przez osobę wskazaną przez zatrzymanego, a policjanci zwolnili 20–latka po wykonaniu z nim czynności.

W niedzielę (30 maja) w Kisielicach funkcjonariusze zatrzymali 46–latka. W trakcie czynności policjanci ustalili, że mężczyzna kierował oplem, mając ponad promil alkoholu w organizmie. Mundurowi zatrzymali prawo jazdy kierującemu, który w najbliższym czasie ze swojego zachowania będzie tłumaczył się przed sądem.

Pomimo wielu apeli policji nadal odnotowywane są przypadki osób, które wsiadają za kierownice po alkoholu, narkotyków lub których brawura i lekkomyślność stwarza zagrożenie na drodze. Ryzykują one nie tylko swoje życie, ale również swoich bliskich i innych uczestników ruchu drogowego. Pamiętajmy – na drodze kierujmy się rozsądkiem.

KPP Iława / eka