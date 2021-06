Krystyna Kaczyńska odchodzi na emeryturę

Wczoraj (31 maja) odbył się uroczysty apel w związku z zakończeniem służby przez aspirant sztabową Krystynę Kaczyńską.

Komendant powiatowy, bryg. Piotr Wlazłowski, dziękując za lata służby pani aspirant, przypomniał jej wieloletnią historię służby w iławskiej komendzie. Pani Kaczyńska rozpoczęła pracę w iławskiej jednostce 1 sierpnia 1993 r., początkowo na stanowisku młodszego referenta, a później referenta. Po reformie administracyjnej w 1999 roku kontynuowała służbę w nowo powstałej Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie, gdzie od 21 kwietnia 1999 r. do końca swojej służby zajmowała odpowiedzialne stanowisko głównej księgowej.

Przez wiele lat systematycznie podnosiła swoje kwalifikacje, zarówno w zakresie dziedzin pożarniczych, uzyskując tytuł technika pożarnictwa, jak również w zakresie finansów i rachunkowości.

Podczas swojej służby aspirant wielokrotnie dała się poznać jako osoba życzliwa, sumienna i bardzo oddana służbie. Wielokrotnie poświęcająca czas poza służbą do realizacji zadań, co szczególnie podkreślił brygadier Wlazłowski.

Panią aspirant pożegnali koledzy i koleżanki, życząc zdrowia oraz spełnienia marzeń i realizacji planów.



KP PSP Iława

