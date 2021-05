Wręczono nagrody i wyróżnienia działaczom kultury [+ZDJĘCIA]

Julita Kożuszek i Dorota Wasilewska na początek zaśpiewały dwa utwory Agnieszki Osieckiej.

Na miejscu obecne były władze miasta w osobach: burmistrza Dawida Kopaczewskiego, zastępczyni burmistrza Doroty Kamińskiej, skarbniczki Joanny Wiśniewskiej, przewodniczącego rady miasta Michała Młotka oraz radnej Anety Rychlik. Zaproszono także Radę Kultury: - przewodniczącą Honoratę Cybulę, Dorotę Jurczak, Magdalenę Wróblewską, Edwarda Baranowskiego, Marka Kałużę. Na miejscu byli przedstawiciele stowarzyszeń artystycznych, organizacji zrzeszających artystów, twórcy i działacze społeczni, dyrektorzy instytucji współpracujących w obszarze kultury, pracownicy Iławskiego Centrum Kultury.



Komisja w składzie: zastępczyni burmistrza Dorota Kamińska, przewodniczący rady miejskiej w Iławie Michał Młotek, przewodnicząca komisji oświaty, kultury, sportu i turystyki Aneta Rychlik, dyrektorka Iławskiego Centrum Kultury Lidia Miłosz oraz członkini Rady Kultury Dorota Jurczak

przyznała:

3 nagrody finansowe za osiągnięcia artystyczne w dziedzinach: sztuki plastyczne, muzyka, literatura;

5 wyróżnień za osiągnięcia artystyczne;

1 nagrodę finansową za upowszechnianie kultury;

1 nagrodę finansową za całokształt twórczości

Nagrodom towarzyszyły listy gratulacyjne, statuetki i kwiaty.

Nagrody burmistrza: kultura (Lidzba zdjęć w galerii: 48) Zobacz zdjęcie w pełnym rozmiarze Nagrody burmistrza: kultura Zobacz więcej zdjęć. Kliknij i otwórz galerię.

Za osiągnięcia artystyczne w dziedzinach: muzyka, fotografia i teatr statuetki oraz listy gratulacyjne wręczał burmistrz, któremu towarzyszyła Honorata Cybula - przewodnicząca Rady Kultury.

Michał Wróblewski – członek Iława Gospel Singers, na koncie ma wiele osiągnięć: nagród oraz wyróżnień w dziedzinie poezji śpiewanej m.in. trzecie miejsce w VVIV Finale Turnieju Poezji Śpiewanej w ramach 65. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Włocławek 2020, wyróżnienie w 13. Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Artystycznej, II miejsce i wyróżnienie im. Pawła Bartłomieja Greca za kompozycję muzyki do wierszy Brunona Jasieńskiego w 2018 roku we Włocławku, Grand Prix 42. Ogólnopolskiego Turnieju Sztuki Recytatorskiej „Wobec własnego czasu” w 2019 roku

w Wałczu.

Monika Świst – od 2016 roku czynnie rozwija twórczość artystyczną poprzez szereg działań mających wpływ na rozwój kultury, m.in. koncerty poezji śpiewanej, poetycką twórczość autorską, pomoc przy tworzeniu projektów miejskich jako pomysłodawczyni oraz aktywna uczestniczka. Pasją artystki jest poezja ubrana w dźwięki gitary. Pasją tą dzieli się z innymi. Ostatnie osiągnięcia: w 2020 – udział w koncercie poświęconym Edwardowi Stachurze „PoSTEDówka”, w 2019 – autorski projekt z gatunku poezji śpiewanej pt. „18 dni”, wydanie płyty oraz koncerty w pubie Opcja w Dniu Muzyki, udział w PoSTEDówce promującej twórczość Edwarda Stachury, wyróżnienie na Ogólnopolskich Spotkaniach z Poezją w Łazieńcu k. Ciechocinka, „Biała Lokomotywa” za wiersz pt. „Pochodnie” oraz wiele innych.

Michał Krysztofiak - jeden z najbardziej doświadczonych i utalentowanych operatorów dronów w północno-wschodniej Polsce. Fotografią dronową zajmuje się od 2016 roku, kreując własny, niepowtarzalny styl oraz budując markę eksperta w obszarze zaawansowanych modeli i wykonywania precyzyjnych zdjęć lotniczych, także o wartości artystycznej. Jego prace zdobią dziesiątki wydawnictw promujących okolice Jezioraka oraz Mazury. Zgromadził na przestrzeni kilku lat prawie 2 tys. Fotografii. Udokumentował każdą część Iławy. W 2020 roku prace Michała Krysztofiaka zostały zaprezentowane na wystawie pt. „Widoki” w Galerii Jazzowej. Artysta jest autorem fanpage’a „Iława z drona”, na którym dzieli się z mieszkańcami oraz miłośnikami miasta efektami swojej pracy. „Iława z drona” jest jednym z najbardziej obserwowanych fanpage’ów uzupełniających działania promocyjne miasta.

Iławska Grupa Aktorska działa w składzie: Ewa Śmigielska, Małgorzata Marciniak, Danuta Rytel, Radosław Wiatr i Marcin Zając. Grupa pasjonatów teatru działa od dwóch lat, tworząc spektakle teatralne. Samodzielnie piszą scenariusze, przygotowują scenografię oraz reżyserują sztukę teatralną. Do tej pory powstały: „Urodziny… u rodziny”, która spotkała się

z dużym zainteresowaniem w Iławie oraz w Suszu, jak również „Zaraza”, której premiera odbędzie się dzisiejszego wieczoru. Ponadto wzięli udział w filmie krótkometrażowym „Zakazany owoc” wraz z NGF Champion z Lubawy. Premiera odbyła się w Iławie w 2020 roku.

Gratulacje z okazji 30-lecia pracy artystycznej otrzymała Honorata Cybula, dyrygent chóru Camerata, wraz z życzeniami dla Cameraty, która w 2021 roku obchodzi jubileusz 35-lecia.





W kategorii: nagroda za osiągnięcia artystyczne komisja przyznała trzy nagrody pieniężne w wysokości 1500 zł w dziedzinach: literatura, malarstwo i muzyka. Nagrodom towarzyszą artystyczne statuetki autorstwa Rafała Szulca. Nagrody wręczali Dawid Kopaczewski i Dorota Kamińska.

Na scenę zaproszono:

Krzysztofa BEŚKĘ – prozaika, dziennikarza, autora tekstów piosenek i słuchowisk radiowych. Krzysztof Beśka wydał 18 powieści w największych polskich wydawnictwach, a w tym roku wyjdą kolejne dwie. Miejsce, które go ukształtowało, to bez wątpienia Iława. Tutaj dorastał, chodził do szkół, stawiał pierwsze literackie kroki. Uhonorowany Literacką Nagrodą Warmii i Mazur „Wawrzyn” za: „Fabrykę frajerów” oraz „Wawrzynem czytelników”. Stypendysta Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina, w wyniku czego powstała powieść Amber-Gold. Ostatnie publikacje: „Duchy rzeki Pregel” (2020), „Amber-Gold” (2019), „Przepustka do piekła” (2018), „Spowiedź w fotoplastykonie” (2017), „Rikszą do nieba” (2016) i wiele innych.

Kolejną wyróżnioną jest Joanna Sierzputowska - artystka plastyczka w zakresie sztuk wizualnych, pedagożka, instruktorka malarstwa oraz ceramiki. Maluje obrazy za pomocą klasycznych farb wodnych i olejnych, wykorzystuje również własne techniki oparte na operowaniu światłem i fakturą, tworzy instalacje. Na co dzień nauczycielka plastyki w Szkole Podstawowej nr 3 w Iławie, gdzie wspiera rozwój młodych talentów wśród uczniów, znacznie wykraczając poza ramy programu nauczania. Ważniejsze wystawy: 2021 – „ W kratkę” – wystawa osadzonych w Zakładzie Karnym w Miejskiej Bibliotece Publicznej, „Emblematy” – indywidualna wystawa w Galerii Jazzowej, 2020 – „Ala ma kota…” w Miejskiej Bibliotece Publicznej, „Zainspirowani Iławą – Impresjonizm” – wystawa zbiorowa, oraz wiele innych.

I kolejni wyróżnieni to zespół Blues Station. Nagrodę odebrali: Andrzej Bartkowski i Leszek Kluba. Zespół muzyczny Blues Station od 11 lat wykonuje utwory popularnego polskiego zespołu rockowego DŻEM w ponad 300 miejscach w Polsce. Tworzą go artyści: Leszek "Picador" Kluba - wokal, założyciel zespołu, Tomek "Topola" Topolewski - perkusja, Andrzej "Bartek" Bartkowski - gitara basowa, Wojtek "Wiśnia" Wiśniewski - instrumenty klawiszowe, Jacek "Dżemik" Maruszewski – gitara, Bartosz Żygadło. Są zwycięzcami plebiscytu Riedel4Riedel – Wspomnienie o Ryśku Riedlu, zdobywcami wyróżnienia w konkursie muzycznym organizowanym przez Fan Club Dżem "Skazani na bluesa" i "PRS Guitars Polska" pod hasłem "Zagrajmy razem DŻEM".

Nagrodę za upowszechnianie kultury otrzymało stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju „PRO-BONO” w Iławie. Nagrodę odebrała Dorota Jurczak. Członkowie stowarzyszenia aktywnie działają na rzecz promocji dorobku twórczego artystów iławskich i twórców z całej Polski. Organizatorzy pleneru malarskiego p.n. „Stąd i Stamtąd - Iława oczami artystów” w 2020 roku, wystawy malarstwa Agnieszki i Romana Gruszeckich w Muzeum Grafiki MON PETIT LOUVRE w 2019 r., wystawy plakatów filmowych i spotkania autorskiego z uznanym na całym świecie grafikiem Andrzejem Pągowskim oraz pleneru malarskiego pn. „Iławą malowane” w 2017 roku, a ponadto współorganizatorzy spotkania autorskiego z Marcinem Kydryńskim oraz wystawy jego fotografii również w 2017.

Komisja postanowiła uhonorować stowarzyszenie nagrodą pieniężną

w wysokości 1500zł oraz artystyczną statuetką autorstwa rzeźbiarza Rafała Szulca.

Kolejna i zarazem ostatnia już kategoria to nagroda za całokształt twórczości. Komisja postanowiła uhonorować artystę nagrodą pieniężną

w wysokości 2000 zł oraz artystyczną statuetką autorstwa rzeźbiarza Rafała Szulca.

Mowa o Bogdanie Wojciechu Bartkowskim. Jest on grafikiem projektantem, artystą interdyscyplinarnym, twórcą plakatów, grafiki użytkowej, form przemysłowych i projektantem wnętrz, autorem fotografii, scenografii, obiektów, instalacji, obrazów i grafik – swoje prace prezentował na wielu wystawach i biennale w kraju i za granicą. Jego prace znajdują się w wielu kolekcjach w Polsce, Niemczech, Anglii, Belgii, Holandii i Japonii.

I na zakończenie kolejny miły akcent. w 2020 roku obchodził 50–lecie pracy artystycznej, więc podczas tej uroczystości uhonorowano Czesława Wasiłowskiego listem gratulacyjnym i kwiatami.

Podziękowania za swoją działalność kulturalną lub artystyczną otrzymali także:

Maria Artiemiew, Honorata Cybula, Marek Dolecki, Marek Kałuża, Jan Król, Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod batutą Michała Kowalewskiego, Katarzyna Przybysławska, Ewa Słusznik, Stowarzyszenie Przyjaciół Orkiestry Dętej w Iławie, Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne SART, Stowarzyszenie Chór Camerata, Małgorzata Szynal-Trzaskawka, Igor Tasarz, Marian Waruszewski, Czesław Wasiłowski, Stanisław Wierzchowski, Wiesław Witkowski, Agata Topolewska, Bartłomiej Żółtowski.

Podziękowania za współpracę z ICK otrzymały: Kinga Groszkowska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, oraz Maria Kotewicz, dyrektor Szkoły Muzycznej w Iławie.

Edyta Kocyła-Pawłowska