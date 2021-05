Bagienko posprzątane! [+WIDEO i ZDJĘCIA]

A jednak było co zbierać - to wniosek zbierających śmieci przy bagienku. W niedzielne (30 maja) popołudnie na terenach zielonych między ul. Nowomiejską a Gdańską zebrali się m.in. inicjatorzy powstania w Iławie ogrodzonego wybiegu dla psów.

Paleta, płaski telewizor, taboret, wiele butelek i papierów - to niektóre "znaleziska", które trafiły dziś - oczywiście posegregowane - do worków na śmieci. Facebookowa grupa Cztery Łapy Iławy (na czele z Agnieszką Monastyrską-Maciejewską i Jakubem Kasterskim oraz kierowniczką iławskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt, Aldoną Kołakowską), zaprosiła do wspólnego sprzątnięcia terenu przy tak zwanym bagienku. W jego bliskiej okolicy powstaje właśnie ogrodzony wybieg dla psów, który w poprzedniej edycji wygrał w głosowaniu mieszkańców w Iławskim Budżecie Obywatelskim. - Chcieliśmy, zanim zaprosimy mieszkańców z psami w to miejsce, zadbać także o jego otoczenie - mówi A. Monastyrska-Maciejewska. I faktycznie, było co zbierać. Sporo śmieci zauważyliśmy w wodzie, ale i na trawie czy w krzewach widać było pozostałości alkoholowych libacji, ale i działania z premedytacją. Bo przecież nikt akurat tamtędy nie mógł przechodzić z telewizorem czy paletą, które po prostu wypadły z rąk i już tak zostały...

W sprzątaniu kilkunastoosobowej grupie dorosłych pomagały też dzieci. Szczególne brawa więc należą się przedstawicielom najmłodszego pokolenia.

eka

ilawa@gazetaolsztynska.pl