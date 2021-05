W pow. iławskim przybywa farm fotowoltaicznych

Farmy fotowoltaiczne to instalacje o mocy powyżej 500 kW, które buduje się na gruncie. Prąd produkowany przez instalację trafia do sieci energetycznej, a jej właściciel w całości go odsprzedaje. To podstawowa różnica w porównaniu do najbardziej popularnych do tej pory przydomowych mikroinstalacji, w przypadku których sprzedaż prądu jest niemożliwa, a nadwyżki rozliczane są z zakładem energetycznym w inny sposób.

Dla właścicieli farm fotowoltaicznych przewidywana jest pomoc od państwa w postaci tzw. aukcji OZE. Rząd określa referencyjne ceny sprzedaży, a inwestorzy wystawiają na aukcje swoje oferty, które nie mogą przekroczyć tych cen. Po odrzuceniu 20% najdroższych ofert i wybraniu najkorzystniejszych, państwo odkupuje od właścicieli produkowany przez nich prąd. Zakłada się, że prąd odkupowany jest drożej niż po cenach rynkowych, a wsparcie dla inwestora powinno trwać maksymalnie 15 lat.

Inwestycyjny boom w kraju i powiecie

Z danych, które zebrał Instytut Energetyki Odnawialnej wynika, że w ubiegłym roku wydano warunki przyłączenia dla farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 4,4 GW. To więcej niż dotychczasowa całkowita moc zainstalowana w fotowoltaice, która na koniec 2020 roku wyniosła 3,96 GW. Wśród projektów z wydanymi warunkami przyłączenia większość stanowią te o mocy około 1 MW, jednak nie brakuje również większych elektrowni słonecznych.

Jak widać, trwa prawdziwy boom inwestycyjny na farmy fotowoltaiczne wynikający głównie z oddawania do użytku instalacji, które wygrały w aukcjach OZE w ostatnich trzech latach. Dzięki aukcjom na 15-letnie kontrakty różnicowe, zapewniające wytwórcom gwarantowany poziom cen sprzedaży energii elektrycznej, farm powstawać będzie znacznie więcej i będą one coraz większe.

W powiecie iławskim także widoczny jest rozwój tej branży energetycznej. Tylko do tej pory wydano pozwolenia na budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 32,853 MW.

Jednak łączna moc zaprojektowanych instalacji, dla których wydawane były decyzje środowiskowe, jest znacznie większa i wynosi 86,899 MW. Najwięcej w gminach Zalewo (31,0 MW), Lubawa (29,899 MW) oraz Iława (18,0 MW). Oznacza to, że w przypadku realizacji wszystkich projektów, farmy fotowoltaiczne oraz mikroinstalacje łącznie będą produkowały w naszym powiecie więcej tzw. czystej energii niż dominujące pod tym względem w poprzednich latach farmy wiatrowe.

Energia czysta dla środowiska

Produkcja energii elektrycznej z energii słonecznej zapewnia redukcję emisji gazów cieplarnianych (zwłaszcza CO2) wydzielanych do atmosfery przez elektrownie konwencjonalne. Funkcjonowanie farm fotowoltaicznych nie jest związane z emisją zanieczyszczeń do powietrza, odpadów oraz powstawaniem ścieków bytowych czy przemysłowych.

Rodzaj i moc zainstalowanych elementów i urządzeń elektroenergetycznych oraz ich usytuowanie powodują, że infrastruktura pojedynczych elektrowni fotowoltaicznych nie wpływa także na pogorszenie jakości klimatu elektromagnetycznego środowiska i nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi. Panele fotowoltaiczne są dodatkowo pokrywane specjalną powłoką antyrefleksyjną w celu zapobiegania efektowi odbijania światła, co mogłoby np. spowodować chwilowe oślepienie ptaków oraz mylenie przez nie powierzchni paneli z powierzchnią tafli wody.

Jedynym źródłem hałasu w trakcie eksploatacji takiej inwestycji są transformatory umieszczone przeważnie w stacji kontenerowej.

Elektrownie fotowoltaiczne niewątpliwie wpiszą się na stałe w krajobraz naszego regionu, jednak przy odpowiednim wyborze lokalizacji i ze względu na niedużą wysokość konstrukcji, nie powinny one wpływać negatywnie na istniejące walory krajobrazowe. Mimo niektórych wad fotowoltaiki (duże koszty instalacji, wymagania co do miejsca montażu itp.), zalety i korzyści dla środowiska wynikające z produkcji czystej energii są przeważające.

Mateusz Szauer, dyrektor wydziału ochrony środowiska i rolnictwa starostwa powiatowego w Iławie

