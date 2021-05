Wspólne czytanie pod wierzbą już dziś wieczorem (28 maja)

Pracownicy i dyrekcja Miejskiej Biblioteki Publicznej stają na głowie, by do czytania książek przekonać nawet najmłodszych. I tym razem to do dzieci i rodziców skierowane jest działanie bibliotekarzy. W piątek (28 maja) o 19:30 przy wierzbie rosnącej przy SP 5 odbędzie się wspólne czytanie. Kto poczyta dzieciom? – Tego na razie nie zdradzajmy – mówi Kinga Groszkowska, dyrektor Biblioteki.

Pierwsze czytanie pod wierzbą – choć jeszcze nie pod tą nazwą – odbyło się pod koniec sierpnia 2020 r. na Starym Mieście. To wówczas zrodził się pomysł cyklu. Formuła wspólnego z dziećmi czytania pod drzewem będzie nieco inna. Ale wszystko po to, by pokazywać, że czytanie jest fajne!

