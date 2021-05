Zwierzoluby posprzątają okolice bagienka

Zanim wybieg dla psów zostanie oddany do użytku, teren w jego najbliższej okolicy ma zostać posprzątany. Chcą o to zadbać pomysłodawcy wybiegu i zapraszają na wspólną akcję.

Na niedzielę (30 maja) zaplanowano sprzątanie terenu przy bagienku przy ul. Gdańskiej w Iławie. Zaprasza grupa właścicieli psów zrzeszona na fb w grupie Cztery Łapy Iławy, Agnieszka Monastyrska–Maciejewska oraz Jakub Kasterski. Ci ostatni to pomysłodawcy powstania w tym miejscu wybiegu dla psów. Ten pomysł wygrał w Iławskim Budżecie Obywatelskim, a budowa miejsca do wyprowadzania psów jest na ukończeniu. I to właśnie teren w bliższym i dalszym otoczeniu ma zostać uprzątnięty.

Sprzątanie rozpocznie się o 14:00, w niedzielę, 30 maja.

– Zapewnimy worki dla sprzątających. Mamy też umówiony odbiór śmieci po akcji – informuje Agnieszka Monastyrska–Maciejewska, jedna z pomysłodawczyń.

Wybieg jest jeszcze zamknięty, więc organizatorzy zapraszają bez pupili. – Chcemy coś dać od siebie i uporządkować ten teren. Zależy nam na jego czystości – zapewnia pani Agnieszka.

eka

ilawa@gazetaolsztynska.pl