Poszukiwane książki "bobasoodporne"!

Wasze dzieci wyrosły już z książeczek dla maluchów? Świetnie się składa, bo Miejska Biblioteka Publiczna właśnie takich poszukuje. Nie dla siebie, ale – by podzielić się z innymi.

Okazuje się, że idea bookcrossingu doskonale przyjęła się w Iławie. W kilku miejscach miasta stoją lub wiszą szafki z książkami. Można je wyjąć, pożyczyć, a po przeczytaniu - odłożyć w to samo miejsce. W szafkach brakuje jednak książeczek dla najmłodszych dzieci, a przecież im wcześniej zaczną czytać, tym lepiej. Dlatego pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej zwracają się z prośbą również do naszych Czytelników. Jeśli w Waszych domach zalegają przeczytane już i niepotrzebne książki dla żłobkowiczów, może macie ochotę oddać je innym? Jeśli tak, biblioteka czeka! Książki można przynieść do biblioteki głównej lub filii.

