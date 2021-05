Apel radnych do właściciela młyna: Proszę coś z tym zrobić

Dawny młyn przy ulicy Kościuszki niszczeje. Po ponad roku od ostatniego pożaru, który go w dużej mierze obrócił w ruinę, radni miejscy stworzyli pismo do właścicieli budynku.

Młyn przy ul. Kościuszki w Iławie ostatnio płonął 15 marca 2020 r. Nie spłonął jednak doszczętnie i przez kolejne miesiące sterczące kikuty więźby dachowej i straszą, i stanowią niebezpieczeństwo.

Spaleniu, oprócz konstrukcji dachu, uległo wówczas całe drewniane wnętrze budynku, czyli m.in. podłogi, klatki schodowe, schody i zsypy. W najlepszej kondycji są murowane ściany.

Kiedy tuż po pożarze rozmawialiśmy z Jerzym Domino, głównym specjalistą ds. zabytków nieruchomych elbląskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, podkreślał, że budynek można odbudować. Wiele jednak zależy od właściciela dawnego młyna.

— Z zabytkami będącymi w prywatnych rękach jest tak, że jeśli właściciel jest mało odpowiedzialny, to czy miałby zabytek czy też nowe mieszkanie, to i tak by je doprowadził do ruiny. Natomiast jeśli właściciel dba o swoją nieruchomość, to od razu widać to gołym okiem — dodał w ubiegłym roku w rozmowie z nami główny specjalista ds. zabytków nieruchomych.

Zabytek należy do biznesmena z Morąga oraz małżeństwa przedsiębiorców z Bydgoszczy. Dawny młyn od lat wystawiony jest na sprzedaż – ofertę wciąż można znaleźć w internecie, a cena wynosi aktualnie 520 tysięcy złotych.

Edward Bojko przypomniał ten temat. Budynek stoi przy głównej trasie, którą często poruszają się wjeżdżający do Iławy, czyli przy ul. Kościuszki. Oprócz walorów estetycznych ważne jest też bezpieczeństwo – dawny młyn stoi blisko chodnika i elementy nadpalonej więźby sterczą w górę jak kikuty.

Na majowej sesji rady miejscy radni zaapelowali do burmistrza i właścicieli o działanie w tej sprawie. Przytaczamy całość apelu:



Apel Rady Miejskiej w Iławie

z dnia 24 maja 2021 roku

w sprawie stanu technicznego i zabezpieczenia budynków zespołu młyna wodnego

przy ul. Tadeusza Kościuszki w Iławie

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r..713 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 2 pkt. 3) Regulaminu Rady Miejskiej w Iławie, stanowiącego załącznik nr 5 do uchwały Nr XVII/171/11 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Iławy (Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. z 2012 r. poz. 608), zmienionej uchwałą Nr XVII/180/20 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 27 stycznia 2020 r.(Dz. Urz. Woj. Warm.- Mazur. z 2020 r. poz.1044)

Rada Miejska w Iławie przyjmuje apel następującej treści:

15 marca 2020 roku spłonęła część zespołu młyna wodnego w Iławie. Choć pożar został ugaszony, doszczętnie spłonęła konstrukcja dachowa oraz górna kondygnacja zabytkowego obiektu.

Mimo, że od pożaru minął ponad rok, do dnia dzisiejszego nie usunięto jego skutków. Z tego powodu w centralnej części miasta, przy drodze krajowej nr 16, którą każdego dnia przemieszczają się tysiące kierowców, przy skrzyżowaniu dwóch ciągów pieszych, w sąsiedztwie wykorzystywanej w celach turystycznych i rekreacyjnych Wyspy Młyńskiej, znajduje się wypalona w części bryła zabytkowego budynku, która z jednej strony stwarza zagrożenie dla pieszych i kierowców, z drugiej powoduje poważne straty wizerunkowe dla miasta.

Samorząd Miasta Iławy nie może pozostawać tu bezczynny. Rada Miejska w Iławie, uwzględniając głos i oczekiwania mieszkańców miasta, apeluje za pośrednictwem Burmistrza Miasta Iławy do właściciela nieruchomości przy ul. Tadeusza Kościuszki 24 o podjęcie prac w kierunku kompleksowego zabezpieczenia zespołu młyna wodnego, a docelowo, w możliwie szybkim terminie, o opracowanie i przedstawienie planów zagospodarowania całej nieruchomości. Apelujemy o przerwanie bezczynności w tej sprawie.

Rada Miejska w Iławie apeluje ponadto do Burmistrza Miasta Iławy o wystąpienie do instytucji odpowiedzialnych za nadzór budowlany oraz organizowanie i prowadzenie kontroli w zakresie opieki nad zabytkami o skontrolowanie stanu zespołu młyna wodnego i zabezpieczeń przed dalszym niszczeniem obiektu.



Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie



Michał Młotek

Zanim radni przeszli do głosowania, dyskusję rozpoczął radny Ryszard Foryś, pytając, co taki apel faktycznie da miastu, oprócz medialnego hałasu. Przewodniczący rady Michał Młotek odpowiedział: – Zwracamy uwagę na fatalny stan tego obiektu właścicielom.

Radny Włodzimierz Ptasznik podkreślił, że to duża antyreklama naszego miasta. Zaproponował tez bezpośrednie rozmowy, co podchwyciła radna Ewa Jackowska, pytając: – A może właściciel z daleka tego stanu nie widzi?

Burmistrz Dawid Kopaczewski zapowiedział, że weźmie te sugestie pod rozwagę.

Podczas głosowania apel jednogłośnie przyjęto.

