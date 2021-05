KRONIKA POLICYJNA || Weekend wypełniony wypadkami

Prędkość, alkohol, brawura, a przede wszystkim niestosowanie się do podstawowych zasad ruchu drogowego – to dlatego dochodzi do wypadków. Nie brakowało ich niestety w ostatni weekend.

W piątek (21 maja) kilka minut po godzinie 12:00 oficer dyżurny iławskiej policji został poinformowany o zdarzeniu drogowym. Według wstępnych ustaleń policji, kierująca rowerem wykonując manewr skrętu w lewo, nie zachowała szczególnej ostrożności. W wyniku tego manewru zderzyła się z fordem, który wyprzedzał rowerzystkę. Kobieta z obrażeniami ciała trafiła do szpitala.

Kilka godzin później w Biskupiczkach podczas pomiaru prędkości policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego vw. Okazało się, że 42–latek kierował samochodem z prędkością 107 km/h. Mężczyźnie zostało zatrzymane prawo jazdy. Za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem, a jego kontro powiększyło się o 10 punktów karnych.

Tymczasem po 19:00 24-latek kierujący samochodem daihatsu w Kałdunach nie dostosował prędkości do warunków ruchu i na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego uderzył w przydrożne drzewo. W trakcie dalszych czynności policjanci ustalili, że mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania samochodem. Poza tym miał 2,5 promila alkoholu w organizmie.

Natomiast dwie godziny później 61-latek kierujący rowerem, jadąc ścieżką dla rowerów na widok kierującego jeepem, który wyjeżdżał z posesji i z nieustalonych przyczyn gwałtownie zjechał ze ścieżki wjeżdżając do przydrożnego rowu. Następnie doprowadził do wywrócenia roweru. Jak się okazało, mężczyzna zasłabł i doznał obrażeń głowy. W ciężkim stanie został przetransportowany do szpitala.

W Ludwichowie po telefonie od świadka policjanci zatrzymali nietrzeźwego kierującego peugeotem. Funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna przyjechał samochodem do domu kiedy wszedł okazało się, że czeka na niego kurator sądowy, który od mieszkańca gminy Lubawa wyczuł alkohol. Badanie alkomatem wskazało 2,5 promila alkoholu w organizmie.

Do najtragiczniejszego zdarzenia podczas minionego weekendu doszło w sobotę W Tuszewie, kilka minut przed godziną 20:00. Według wstępnych ustaleń policji, 20–latka kierująca samochodem osobowym honda nie dostosowała prędkości do warunków ruchu. W ten sposób straciła panowanie nad pojazdem, zjechała na przeciwległy pas ruchu, uderzyła w barierki, otarła się o przydrożne drzewo i zjechała do rowu. 25–letni pasażer w wyniku poniesionych obrażeń zmarł. Natomiast 3 osoby zostały przetransportowane do szpitali, w tym jedna helikopterem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Teraz policjanci ustalają dokładne okoliczności tego zdarzenia.

KPP Iława / eka