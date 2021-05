Mięso i jajka - nie można ich sprzedawać "z murku"

Od 1 kwietnia do 31 października można prowadzić bezpośredni handel kwiatami oraz sezonowymi i nieprzetworzonymi owocami, warzywami i ziołami przez właścicieli ogródków przydomowych i działkowców rodzinnych ogrodów działkowych.

W uchwale, którą rada miasta dziś (24 maja) przyjęła, określa się także stanowiska do handlu zniczami i kwiatami w pobliżu iławskich cmentarzy.

Rada miasta w Iławie natomiast zdecydowała, że na murku na tzw. Manhattanie przy ul. Wiejskiej nie można sprzedawać jaj i mięsa. Jest to związane z wytycznymi Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Iławie. W piśmie z 23 marca tego roku PPIS wskazuje, że sprzedaż produktów pochodzenia zwierzęcego na murku nie może być prowadzona, ze względu na brak warunków sanitarno-higienicznych i technicznych.

Radni przyjęli tę uchwałę niejednogłośnie. Siedemnastu radnych było za, natomiast wstrzymało się trzech: Piotr Rykaczewski, Andrzej Rykaczewski oraz Michał Kamiński.

Jeszcze przed głosowaniem radny Ryszard Foryś wyraził nadzieję, że po pandemii koronawirusa ponownie będzie można handlować przynajmniej jajkami.

Edyta Kocyła-Pawłowska

e.kocyla@gazetaolsztynska.pl