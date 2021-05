Po rocznej przerwie wraca Iławski Budżet Obywatelski. Urząd Miasta szuka osób chętnych do społecznej pracy w zespole do spraw IBO.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy niezrzeszeni w tego typu organizacjach mogą się zgłaszać do zespołu, który będzie społecznie pracował przy tegorocznej edycji Iławskiego Budżetu Obywatelskiego. Budżet obywatelski to taka część budżetu miasta, o którego wydatkowaniu decydują bezpośrednio mieszkańcy. W Iławie, z przerwą, istnieje on od 2018 r. Po rocznej przerwie spowodowanej koronawirusem, IBO wraca w tym roku. Urząd Miasta poszukuje właśnie osób chętnych do "społecznego głosu" w zespole do spraw IBO.

Jakie są zadania zespołu?

Należy do nich przygotowanie zasad funkcjonowania i wdrożenia budżetu obywatelskiego, zawierających w szczególności:

- procedurę zgłaszania, weryfikacji i wyboru przez mieszkańców projektów do realizacji;

- kryteria, jakie powinny spełniać zgłaszane projekty;

- harmonogram Iławskiego Budżetu Obywatelskiego;

- sposób prowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnej, mającej na celu promocję idei budżetu obywatelskiego w Iławy;

- weryfikacja formalna zgłoszonych projektów.

Zgłaszać się mogą osoby pełnoletnie, których miejscem zamieszkania oraz centrum działalności społecznej lub zawodowej jest Iława. Osoby zainteresowane udziałem w zespole powinny wypełnić formularz internetowy lub w wersji papierowej (kontakt w Wydziale Komunikacji Społecznej – pok. 314) w terminie do 4 czerwca 2021r. do godziny 14.00. Wyniki naboru - 11 czerwca.

Na podstawie naboru do zespołu powołane zostaną 4 osoby, które stanowić będą tzw. głos społeczny. Pozostałą część zespołu stworzą pracownicy ratusza i jednostek podległych, radni rady miasta, radni Młodzieżowej Rady Miasta i Rady Seniora.

eka

ilawa@gazetaolsztynska.pl