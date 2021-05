Wręczono nagrody dla uczniów gminnych szkół

Jury w składzie: Nina Drej (pisarka), Anna Kopaczewska (trenerka pisania) oraz Kamila Gurowska (kierownik Placówki Wsparcia Dziennego) po burzliwych obradach wytypowało zwycięzców. Pierwsze miejsce zajęła Natalia Skrajda ze szkoły we Frednowach, drugie miejsce Laura Kraszewska ze szkoły we Frednowach oraz Iwo Szymański także z tej szkoły. Trzecie miejsce zajęła Magdalena Kłosowska z Wikielca. Wyróżnienia otrzymali: Wiktoria Szalkowska, Maciej Wasiewski oraz Alicja Gorzka.

Dla klas IV-VIII temat pracy brzmiał „Powód do życia”. Młodzież dostarczyła bardzo dojrzałe, filozoficzne prace. Ukazywały one wartości takie, jak przyjaźń, rodzina, jak ważne są marzenia w życiu człowieka. Pierwsze miejsce zajęła Amelia Glinka ze Szkoły w Wikielcu, drugie: Maja Glinka także z Wikielca, trzecie miejsce Katarzyna Kamionka ze szkoły z Gromot oraz Klaudia Kalinowska ze szkoły w Gałdowie. Wyróżnienia trafiły do: Gracjana Domerackiego, Michała Kreczkowskiego oraz Nikoli Rólkiewicz.

Z powodu sytuacji epidemiologicznej w kraju dopiero teraz można było wręczyć dzieciom nagrody. Wójt gminy Iława Krzysztof Harmaciński wraz z kierownik Placówki Wsparcia Dziennego Kamilą Gurowską odwiedzili szkoły i wręczyli dzieciom nagrody oraz statuetki.

Urząd Gminy Iława

