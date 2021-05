Cofnięty walkower i grad goli w Kutnie. Gieksa walczy o utrzymanie

KS Kutno - GKS Wikielec 4:4 (1:2)

0:1 - Jankowski (17, karny), 0:2 – Korzeniewski (32), 1:2 - Szarpak (40), 1:3 - Bartkowski (48), 2:3 - Dynel (63), 3:3 - Szarpak (68), 4:3 - Bartkowski (78, samobójczy), 4:4 - Jankowski (85, karny),



KUTNO: Wolański – Kowalczyk, Sadziński, Kacela, Bujalski, Wielgus, Szarpak, Dynel, Szczytniewski, Michalak, Kralkowski

GKS: Wojno – Sz. Jajkowski, Otręba, M. Jajkowski, Korzeniewski, Grzybowski, Wacławski (60 Rosoliński), Szypulski, Jankowski, Wójcik, Bartkowski (80 Szczepański).

Żółte kartki: Bartkowski, Jankowski, Korzeniewski

Czerwone kartki: Bujalski (dwie żółte), Wolański – Otręba

GKS po 32 minutach meczu prowadził już dwiema bramkami w Kutnie, w drugiej połowie na tablicy wyników było nawet 1:3 dla zespołu z gminy Iława, jednak ostatecznie drużyna trenera Łukasza Suchockiego do domu wracała tylko z jednym punktem. A trzeba pamiętać, że w pewnym momencie Gieksa przegrywała już 4:3, jednak niezawodny przy strzałach z rzutów karnych Michał Jankowski potrafił doprowadzić do remisu (dla Jankowskiego była to druga tego dnia bramka zdobyta po strzale z 11 metrów ze stojącej piłki).

Przez całą drugą połowę GKS grał w osłabieniu, bo czerwoną kartką jeszcze przed przerwą (38 minuta) został ukarany Hubert Otręba. Gospodarze spotkanie kończyli także w niepełnym składzie, bo aż dwóch zawodników z Kutna obejrzało czerwone kartki.

>> Do obozu GKS z PZPN-u napłynęły niestety złe informacje ws. wcześniejszego walkowera za mecz z Bronią Radom.

„Jest już oficjalna decyzja w związku z odwołaniem się Broni Radom odnośnie naszego meczu, w którym otrzymaliśmy walkowera za wykonanie czterech pojedynczych zmian przez drużynę z Radomia. PZPN uchylił decyzję ŁZPN to oznacza, że został przywrócony wynik z meczu, w którym padł remis 2:2. Po tej decyzji zamiast 42 punktów mamy 40 oczek.” - czytamy na portalu gkswikielec.pl. A to oznacza także, że zespół z Wikielca spadnie do strefy spadkowej.

>> GKS w środę 26 maja rozegra w Warszawie zaległe spotkanie ligowe z Ursusem Warszawa. Natomiast w sobotę (29.05) ekipa trenera Łukasza Suchockiego w końcu zagra przed własną publicznością. Początek meczu z Błonianką Błonie o 17.00.

Tego samego dnia o 14.00 trzy kilometry na północ od stadionu w Wikielcu rozpocznie się mecz IV ligi Jeziorak – Błękitni Orneta. Kluby piłkarskie z Iławy i Wikielca dogadały się w tej kwestii (i bardzo dobrze), bo też spora część kibiców chce zarówno obejrzeć mecz Jezioraka, jak i Gieksy.

