Omegi śmigają po Jezioraku. Trwa Puchar Polski w tej królewskiej klasie [zdjęcia]

Właściwie to regaty organizowane na Jezioraku miały być – według pierwotnej wersji kalendarza – trzecimi z kolei w tegorocznym Pucharze Polski. Koronawirus krzyżuje jednak plany także wodniakom; dwie pierwsze eliminacje odwołano, zatem regaty w Sarnówku, organizowane m.in. przez iławską przystań żeglarską „Pod Omegą”, tak naprawdę rozpoczynają sezon 2021.

– Klasa Omega to królewska klasa, stworzona w Polsce. Omega ma wielkie tradycje na Jezioraku i postanowiliśmy ponownie zorganizować regaty w tej klasie — mówi Stanisław Kasprzak, główny organizator zawodów z przystani żeglarskiej "Pod Omegą" w Iławie.

– Dotychczas eliminacje pucharowe dwukrotnie organizowaliśmy w Zalewie, jednak w związku z tym, że na Ewingach odbywają się aktualnie regaty optimistkarzy, to też nie chcieliśmy organizować dwóch zawodów w tym samym czasie na jednym akwenie. Uznaliśmy więc, że jest to dobry moment do przeniesienia regat Pucharu Polski na Jeziorak. Współorganizatorem jest TVP, a partnerem gmina Zalewo i miasto Iława — tłumaczy Kasprzak.

Przystanią i "sercem" regat jest ośrodek telewizyjny w Sarnówku. Rywalizacja odbywa się na rozlewisku pomiędzy Sarnówkiem a Szałkowem. Na listach startowych mamy 35. załóg z całego kraju, a klasyfikacje są oddzielnie prowadzone dla klasy Omega Sport (startuje 18 ekip) i dla Omega Standard (zgłosiło się 17 załóg, w tym jedna z MOS SSW Iława pływająca w składzie Jakub Jurczak, Jakub Dolecki, Karol Podolski jako Iława Sailing).

Porta Puchar Polski w klasie Omega za nami. Pomimo deszczu i słabnącego wiatru odbyły się cztery emocjonujące wyścigi – czytamy na stronie – Pierwszy dzień regatw klasie Omega za nami. Pomimo deszczu i słabnącego wiatru odbyły się– czytamy na stronie Klasy Omega , która także odpowiada za organizację zawodów.

Wyniki po sobotnich wyścigach znajdziecie TUTAJ

>> Przypominamy, że w tym samym czasie na jeziorze Ewingi (także powiat iławski) odbywają się 8. Zalewskie Regaty o Puchar Burmistrza Zalewa w klasie Optimist, konkretnie z grupy B. W rywalizacji najmłodszej klasy biorą udział reprezentanci klubów z całego kraju, w tym oczywiście także z SSW MOS Iława.

