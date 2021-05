Wyniósł elektronarzędzia z otwartego samochodu

Niedawno informowaliśmy o kradzieży elektronarzędzi z otwartego samochodu:Tymczasem do bardzo podobnej sytuacji doszło kilka dni później.Jak informuje rzeczniczka policja,, tym razem sprawcą okazał się znany policji z wcześniejszych interwencji 18–latek. Funkcjonariusze pojechali do pokrzywdzonego. Mężczyzna był bardzo zdziwiony obecnością policjantów. Mundurowi przesłuchali poszkodowanego, sporządzili dokumentację. Ustalili, że pokrzywdzony w godzinach porannych przyjechał na swoją działkę. Następnie poszedł na chwilę popracować, pozostawiając otwarty samochód, bo jak dodał „nikt go wcześniej nie okradł i zawsze tak robił”. Kiedy się zorientował, że został okradziony, nie zgłaszał tego na policję. Dzięki dobrej pracy iławskich policjantów kradzież wyszła na jaw, a sprawca za nią odpowie. Policjanci przesłuchali 18–latka i przedstawili mu zarzut, do którego się przyznał.