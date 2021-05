Zbliża się Dzień Dziecka. Poznaj propozycje ICK

Iławskie Centrum Kultury planowało huczne świętowanie Dnia Dziecka 30 maja, ale w związku z obostrzeniami nie byłoby to celebrowanie tego dnia w pełni. Zatem spotkanie przeniesiono i odbędzie się ono 13 czerwca. Dodatkowo na dzień przed będzie można wybrać się za darmo do kina.

Darmowe, familijne projekcje filmowe zaplanowane są na 30 maja.

O 11:30 wyświetlony zostanie film „ŚNIEŻKA I FANTASTYCZNA SIÓDEMKA” (dubbing). Wstęp na bezpłatne wejściówki do odebrania w kasie kina.

O 13:30 natomiast – film „MISIEK I CHIŃSKI SKARB” (dubbing), wstęp również na bezpłatne wejściówki do odebrania w kasie kina.

Liczba miejsc na seanse jest ograniczona. W kinie bowiem tylko 50% miejsc pozostaje do dyspozycji, zgodnie z wytycznymi.

Z kolei na 13 czerwca w iławskim amfiteatrze zaplanowano dwa wydarzenia.

O 14:30 odbędą się taneczne animacje z Julitą Drobotko.

O 15:30 odbędzie się widowisko muzyczne z animacjami plenerowymi dla dzieci w wykonaniu zespołu wokalno-aktorskiego "Sonanto". W repertuarze – największe dziecięce hity Majki Jeżowskiej, Jerzego Wasowskiego, Zbigniewa Wodeckiego, Fasolek i Akademii Pana Kleksa.



Wstęp oczywiście bezpłatny.

