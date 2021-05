Rowerzyści bez [alkoholowych] hamulców

Pierwszego z nieodpowiedzialnych kierujących zatrzymali policjanci kilka minut w środę (19 maja) przed godziną 13:00 na jednej z lubawskich ulic. W trakcie czynności okazało się, że 19–latek kierował jednośladem, mając 1,3 promila alkoholu w organizmie. Rower został zabezpieczony w komisariacie policji, a mężczyzna zwolniony po wykonaniu z nim czynności.

Kolejnego nietrzeźwego rowerzystę zatrzymali policjanci w Zalewie. Jak ustalili mundurowi, 63–latek kierował jednośladem, mając 2,5 promila alkoholu w organizmie. Okazało się, że nie było to jedyne przewinienie mężczyzny. Mieszkaniec gminy Zalewo był poszukiwany przez sąd, ponieważ nie opłacił grzywny. 63–latek został przetransportowany do więzienia, gdzie spędzi najbliższe 5 dni.

Natomiast na jednej z dróg w gminie Kisielice policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kolejnego kierującego rowerem. W tym przypadku również okazało się, że mężczyzna jadący jednośladem jest pod działaniem alkoholu. Badanie alkomatem wskazało ponad promil alkoholu w organizmie.

Policja przypomina!

Policjant ma możliwość ukarania znajdującego się pod wpływem alkoholu rowerzystę na miejscu interwencji. Jeśli funkcjonariusz uzna, że w danym przypadku nie trzeba orzekać zakazu prowadzenia pojazdów, może nałożyć na cyklistę mandat. Za wykroczenie polegające na kierowaniu rowerem po użyciu alkoholu (między 0,2 promila a 0,5 promila we krwi) rowerzysta zapłaci od 300 do 500 złotych. Za jazdę pod wpływem alkoholu (powyżej 0,5 promila we krwi) – 500 złotych.

KPP Iława / eka