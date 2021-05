PARKRUN|| Wracają pętle nad Małym Jeziorakiem!

półtora roku przerwy spowodowanej przez covid-19, a dokładnie przez obostrzenia pandemiczne, wraca iławska impreza biegowa. To już informacja oficjalna, bo podana na profilu facebookowym parkrun Mały Jeziorak, Iława . Po prawiespowodowanej przez covid-19, a dokładnie przez obostrzenia pandemiczne, wraca iławska impreza biegowa.

— Czekaliśmy na ten dzień ponad rok. W sobotę 12 czerwca startuje parkrun Mały Jeziorak! Start tradycyjnie przy iławskim basenie przy ul. Biskupskiej — informują organizatorzy biegu w Iławie.

Przypomnijmy — ostatnia edycja parkrunu odbyła się 7 marca 2020 roku, oczywiście w sobotę. To zresztą podstawa tego ogólnoświatowego wydarzenia sportowego: biegi na całym globie odbywają się właśnie w soboty, start każdego równo o godzinie 9.00. Trasa zawsze ma dystans pięciu kilometrów, co w Iławie idealnie składa się na dwie pętle wokół znajdującego się w centrum miasta jeziora Mały Jeziorak.

Proszę sobie wyobrazić, że do tej pory w dokładnie 21. krajach na całym świecie do biegów parkrun zarejestrowało się — uwaga! — siedem milionów osób! Czy jest drugie wydarzenie sportowe przyciągające aż tak wielką rzeszę ludzi czynnie uprawiających sport? Wątpliwe.

>> Do pierwszego biegu w Iławie, po długaśnym niebycie, dojdzie w sobotę 12 czerwca. Początek o 9.00, rzecz jasna. Tego dnia parkrun zostanie „odmrożony” w całej Polsce. Trasę można przebiec, ale można również przetruchtać czy przejść (np. w formie nordic walking).

Jeśli chodzi o liczbę uczestników to Iława jest, co ciekawe, w pierwszej dziesiątce miejscowości w Polsce organizujących parkrun! A przecież biegi odbywają się w wielu przypadkach w miastach dużo większych i liczebniejszych w mieszkańców niż miasto nad Jeziorakiem (łącznie jest 77. lokalizacji w naszym kraju). Iława ze swoją średnią 103. uczestników na bieg jest w krajowej czołówce, a wpływ na to ma nie tylko usportowione społeczeństwo tego miasta, ale także mnóstwo gości-biegaczy z innych lokalizacji.

— Wznowienie spotkań parkrun będzie miało pozytywny wpływ na zdrowie i samopoczucie wielu uczestników, co w przypadku pozostawienia naszych spotkań w zawieszeniu oznaczało utratę możliwości dostępu do aktywności fizycznej i wpływania na kondycję fizyczną i psychiczną — podkreślają organizatorzy.

— Ponadto, pandemia COVID-19 i związane z nią obostrzenia okazały się w dużej mierze mieć negatywny wpływ na osoby mniej aktywne i borykające się z ograniczeniami fizycznymi i społecznymi, dla których parkrun był szczególnie istotnym elementem utrzymania poziomu zdrowia. Z tego punktu widzenia ważne było zatem, aby wznowić spotkania parkrun tak szybko, jak tylko było to możliwe i bezpieczne — dodają.