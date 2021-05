GKS Wikielec walczy dziś o awans do finału Wojewódzkiego Pucharu Polski

Przypomnijmy: w rozegranym w środę 5 maja dreszczowcu GKS pokonał na wyjeździe Mrągowię w ćwierćfinale WPP. Spotkanie w regulaminowym czasie zakończyło się remisem 3:3, dogrywka także nie dała rozstrzygnięcia (4:4), więc do wyłonienia zwycięzcy potrzebne były rzuty karne. W tych lepsi okazali się goście z Wikielca i to oni awansowali do półfinału wojewódzkich rozgrywek pucharowych, w których zmierzą się z Olimpią Olsztynek.

Mecze 1/2 finału WPP 2020/21 zostaną rozegrane dzisiaj, tj. w środę 19 maja. Oprócz meczu Olimpia — GKS (początek o godz. 17.00) dojdzie także do spotkania Mamry Giżycko — Concordia Elbląg (start również o 17.00).

— O godz. 17:00 zagramy z Olimpią Olsztynek o awans do finału Wojewódzkiego Pucharu Polski. Mecz bez udziału kibiców gości z powodu ograniczeń jakie może pomieścić stadion w Olsztynku. Z tego, co się dowiedzieliśmy, jest tylko dostępnych 75 miejsc — czytamy na portalu internetowym Gminnego Klubu Sportowego w zapowiedzi meczu z Olimpią.

Łukasz Duch z 11 bramkami w lidze — podaje portal — Olimpia to obecnie ostatni zespół w tabeli forBET IV ligi z 13 punktami na koncie (3-4-21). Ostatni swój mecz przegrała na wyjeździe z rezerwami Olimpii Elbląg 3:0. W drodze do półfinału Olimpia pokonała: Wel Lidzbark Welski, Avistę Łążyn, Motor Lubawa, Polonię Lidzbark Warmiński i ostatnio Huragan Morąg. Najlepszym strzelcem drużyny z Olimpii jestz 11 bramkami w lidze — podaje portal gkswikielec.pl

W artykule czytamy także: — GKS Wikielec jest na fali i mimo walki o utrzymanie w III lidze nie odpuści okazji walki o finał Wojewódzkiego Pucharu Polski. Na pewno nie zobaczymy Huberta Otręby, który w Mrągowie otrzymał dwie żółte kartki i musi pauzować w meczu półfinałowym. Najlepszym strzelcem GKS-u na ligowych boiskach jest Michał Jankowski z 13 bramkami - informuje portal Gieksy.



