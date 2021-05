A jednak auto lepiej zamykać...

„Okazja czyni złodzieja”, to przysłowie sprawdza się w wielu zawiadomieniach, złożonych w Komendzie Powiatowej Policji w Iławie. Tak też stało się, kiedy to z otwartego auta zaparkowanego na jednym z parkingów 22–latek ukradł elektronarzędzia.

Oficer dyżurny iławskiej policji został poinformowany o kradzieży elektronarzędzi. Funkcjonariusze w trakcie czynności ustalili, że na jednym z lokalnych parkingów zaparkowany był ford. Kiedy właściciel rano przyszedł do samochodu, aby pojechać do pracy, okazało się, że z pojazdu ktoś zabrał elektronarzędzia. Mężczyzna o wszystkim natychmiast poinformował policjantów. Funkcjonariusze przyjęli zawiadomienie oraz przesłuchali świadków. W trakcie czynności okazało się, że pokrzywdzony w jednym z iławskich lombardów znalazł część narzędzi, które mu skradziono. Mundurowi ustalili sprzedawcę narzędzi i – jak się później okazało – mężczyznę, który je wcześniej ukradł pokrzywdzonemu. Policjanci zatrzymali 22-latka i przedstawili mu zarzut, do którego się przyznał. Okazało się, że mieszkaniec Iławy wykorzystał brak zabezpieczenia samochodu i okradł właściciela pojazdu.

Teraz mężczyzna ze swojego zachowania będzie tłumaczyć się przed sądem. Kodeks karny za ten czyn przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności.

Pamiętajmy!

„Okazja czyni złodzieja” nie pozwalajmy sobie na rozluźnienie jeśli chodzi o kwestię zabezpieczania naszych cennych rzeczy. Pamiętajmy, że w sklepie, na parkingu, w przychodni czy urzędzie zawsze może pojawić się złodziej, który tylko czeka na odpowiednią chwilę, a czasem może być to przypadkowa osoba, którą okazja uczyni sprawcą kradzieży lub przywłaszczenia. Bo ofiarą przestępców stają się często osoby, które zapominają, są roztargnione, czy zbyt ufne a także, które niewłaściwie zabezpieczają cenne przedmioty.

KPP Iława / eka

