Kolejny kierowca wjechał za szlaban w Rudzienicach

Wiedział, że zbliża się do przejazdu kolejowego, widział migający sygnalizator – a mimo to zlekceważył znak świetlny na strzeżonym przejeździe kolejowym w Rudzienicach i wjechał za zaporę, która się zamknęła. 45-latek został ukarany mandatem.

Do zdarzenia doszło we wtorek (18 maja 2021 r.) kilka minut przed 19:00 na strzeżonym przejeździe kolejowym w Rudzienicach na DK-16. O zaistniałej sytuacji oficera dyżurnego iławskiej komendy poinformowała dróżniczka, która oświadczyła, że pomiędzy rogatkami a torami stoi samochód. Dodała, że zmusił on pociąg do gwałtownego hamowania. Funkcjonariusze natychmiast pojechali na miejsce, jednak już nie zastali auta. Policjanci przejrzeli zapis z monitoringu i na jego podstawie ustalili kierującego. Jak się okazało, 45–latek bardzo spieszył się do domu i – pomimo zamykających się rogatek – wjechał na przejazd kolejowy. Jednak kiedy zapory się zamknęły, zatrzymał pojazd i wycofał nim maksymalnie jak mógł, aby nie doprowadzić do kolizji z najeżdżającym pociągiem. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a mężczyzna za wjazd na przejazd, jeżeli opuszczanie zapór zostało rozpoczęte, został ukarany mandatem.



Uszkodzony szlaban w Rudzienicach - o krok od tragedii Do podobnego zdarzenia doszło także w 2006 r. oraz w styczniu 2021 r:

Warto przypomnieć, że takie zachowania, jak:

· naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżanie na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone,

· zatrzymanie pojazdu na przejeździe kolejowym oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu,

· wjeżdżanie na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy,

· wyprzedzanie pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim,

· omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przed przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu,

· niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych (w tym „stop”, „stop pierwszeństwa”, „sygnał czerwony pulsujący”) ,

· wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie

· stanowią wykroczenie, ale także mogą mieć tragiczne skutki.

PAMIĘTAJMY!

Droga hamowania pociągu to kilkaset metrów, a jego szerokość nie jest równa szerokości torów. Zbliżając się do przejazdu zachowajmy więc zasadę ograniczonego zaufania, ponieważ rogatki lub sygnalizacja mogą zostać uszkodzone. Zatrzymajmy się i żyjmy!