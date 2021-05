Autobusy ZKM na Gajerku. Tego jeszcze nie było

Na Gajerku można się "zakręcić". Wąskie, momentami bardzo podobnie wyglądające ulice powodują, że osoba nie znająca tej części miasta może mieć problem ze znalezieniem odpowiedniego adresu lub też nawet z wydostaniem się z Gajerka (to już z przymrużeniem oka).

Wyobraźmy sobie jednak, że stoimy przy ośrodku psychoedukacji przy ulicy Chełmińskiej — tu mniej więcej jest środek tego osiedla. Aby dotrzeć do najbliższego przystanku ZKM Iława, już bez wnikania w to w autobus której linii chcemy wsiąść, to musimy pokonać naprawdę spory kawałek drogi.

Do wyboru mamy bowiem przystanek przy wiadukcie kolejowym przy ul. Sobieskiego (ewentualnie przy rezydencji Stary Spichlerz, gdy chcemy jechać w drugą stronę), przy murze zakładu karnego przy ul. 1 maja, lub też przystanki przy ul. Wiejskiej w okolicach os. Podleśne. Jest też przystanek przy ul. Kwidzyńskiej oraz przy ul. Biskupskiej przy basenie — wszystko poza Gajerkiem. Wszędzie daleko, zwłaszcza dla osób starszych, niepełnosprawnych, schorowanych. A to właśnie z myślą także (a nawet przede wszystkim) o nich miasto zadbało o przeprowadzenie linii autobusowej Zakładu Komunikacji Miejskiej przez tę cześć miasta.

We wtorek Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy, za pośrednictwem swoich mediów internetowych zapowiedział stworzenie linii i przystanków ZKM na Gajerku.

— Kolejny sukces naszego urzędu: miliony złotych trafią do Iławy! — informuje Kopaczewski z nieukrywaną radością. — Dziś Urząd Marszałkowski ogłosił wyniki konkursu na rozwój transportu miejskiego, w którym pozyskaliśmy ponad 4 miliony złotych! Nasz wniosek uplasował się na pierwszym miejscu! — dodaje burmistrz.

A na zamieszczonym na swoim facebooku filmiku Kopaczewski mówi:

— Witam państwa z iławskiego Gajerka. Jestem tutaj nieprzypadkowo, ponieważ okazało się dzisiaj, że otrzymaliśmy kolejne dofinansowanie na rozwój naszego miasta. Co to znaczy dla miasta? Co to znaczy dla Gajerka? Dzięki temu projektowi, który jest dedykowany na rozwój transportu miejskiego zakupimy kolejne autobusy, tym razem będą to autobusy elektryczne, które chcemy puścić przez iławski Gajerek — mówi na nagraniu włodarz Iławy.

— Dodatkowo zakupimy kilkanaście biletomatów, przebudujemy zatoczki oraz zakupimy tablice informacyjne. To wszystko dzięki naszej wytężonej pracy, ale to wszystko po to, aby rozwijać naszą piękną Iławę — kończy burmistrz.

Trzeba przyznać, że Dawid Kopaczewski realizuje swoje założenia dotyczące rozbudowy i unowocześnienia Zakładu Komunikacji Miejskiej, jego taboru i linii, oraz dostosowania działalności miejskiej spółki do aktualnych potrzeb.

>> Roman Smoliński, prezes ZKM Iława potwierdza, że miejski przewoźnik od dłuższego czasu przymierza się do stworzenia linii autobusowej przez Gajerek.

— Koncepcję nowych linii mamy już przygotowaną od jakiegoś czasu, czekaliśmy tylko na rozstrzygnięcie tego konkursu. Już teraz wiemy, że możemy działać dalej — mówi Smoliński.

Nowa linia ma łączyć Gajerek z centrum miasta, ale nie tylko. Ma ona docierać do cmentarza i osiedla przy ulicy Piaskowej, przebiegać przez centrum Iławy, a następnie m.in. ulicami Kopernika i Wyszyńskiego docierać do Gajerka. To w dużym skrócie — na podanie konkretnej trasy z przystankami przyjdzie jeszcze czas. Tak samo, jak z podaniem dokładnych lokalizacji nowych przystanków na Gajerku. W związku ze specyfiką tego osiedla, czyli wąskimi ulicami o nawierzchni z kostki brukowej, nie ma możliwości, aby ulicami Gajerka jeździły duże autobusy. Linię tę będą obsługiwały mniejsze pojazdy o napędzie elektrycznym.

— Wkrótce powinniśmy rozpisać przetarg na zakup autobusów elektrycznych do naszego taboru. Firm produkujących takie pojazdy jest obecnie sporo. Na pewno będą to autobusy krótsze, mniejsze niż tradycyjne pojazdy ZKM Iława, a to z uwagi na wąskie ulice Gajerka — tłumaczy prezes miejskiej spółki przewozowej.

Autobusy będą jeździły dwiema głównymi ulicami Gajerka, czyli ul. Grudziądzką oraz ul. Gdańską (oraz ulicami w ich ciągu). Nie wiadomo jeszcze czy będzie możliwość stworzenia zatoczek autobusowych czy też przystanki będą znajdowały się w pasie drogi. Do tematu na pewno wrócimy.

zico

m.partyga@gazetaolsztynska.pl