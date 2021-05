Lipcowy rajd ulicami Iławy nabiera rozpędu

We wtorkowe popołudnie (18 maja) w iławskim ratuszu zebrała się duża grupa współorganizująca Iławski Rajd Samochodowy JEZIORAK – Razem dla Autyzmu.

Natomiast wczorajsze, ściśle robocze spotkanie, miało na celu ustalenie m.in., jaka obstawa służb mundurowych będzie potrzebna. – Tak zabezpieczonej przez służby imprezy to w Iławie jeszcze nie było – mówi współorganizatorka,, która jest strażaczką - ochotniczką, a także mamą autystycznego chłopca. Bliskie kontakty w środowisku rodzin z autyzmem zaowocowały wiele lat temu pomysłem na organizację "niebieskich marszów". Natomiast poznaniez Lubawskiego Klubu Rajdowego nie mogło skończyć się inaczej. – Rajd ulicami Iławy wymyśliliśmy wspólnie i organizujemy także wspólnie, z dużą ekipą składającą się nie tylko ze służb mundurowych – podkreśla M. Smolińska. We wtorkowym spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele miejskich instytucji oraz policji i straży pożarnej, w tym strażacy - ochotnicy. – Będzie bezpiecznie – zapewniają organizatorzy. Wydzielone dla kibiców specjalne miejsca, a w razie czego – ratownicy medyczni na miejscu. Będzie można nauczyć się udzielania pierwszej pomocy. Udział w obsłudze wydarzenia zadeklarowały jednostki ochotniczej straży pożarnej z terenu całego powiatu.– Wychodzimy z nową propozycją dla iławian i nie tylko – mówi Monika Smolińska. – Dlatego prosimy o cierpliwość, bo w dniu rajdu, czyli trzeciego lipca, centrum miasta będzie częściowo wyłączone z ruchu. Natomiast już ok. godziny 13:00 odcinek wiodący ulicą Sobieskiego będzie oddany do ruchu – zapewnia.Jak pisaliśmy, Lubawski Klub Rajdowy z prezesemna czele zorganizuje dwa odcinki. Jeden z nich będzie usytuowany na parkingu przy targowisku miejskim w Iławie. Biuro imprezy będzie się znajdować na parkingu przy sądzie i starostwie. Zawodnicy przejadą też ulicami od Zespołu Szkół im. Bohaterów Września do ronda u zbiegu ul. Sobieskiego i Królowej (przy siedzibie Gazety Iławskiej i Głosu Lubawskiego), dalej pod Galerię Jeziorak i z powrotem.Zakończenie całości imprezy przewiduje się na godzinę 16:00. Marcin Turulski przewiduje, że pojawi się ok. 30 załóg rajdowych.– Najważniejsze w całej akcji jest okazanie naszego wparcia i solidarności rodzinom, w których któryś z członków ma autyzm – podkreślają organizatorzy.