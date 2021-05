Młodzieżowa Rada Miasta traci przewodniczącego

"Z dniem 17 maja 2021 r. zrzekam się funkcji przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta oraz mandatu radnego" – odręcznie napisał 18-letni Bartosz Bielak i zaniósł pismo do ratusza. Zadeklarował jednocześnie, że z rezygnacją z działań poczeka do wyboru swojego następcy. A to nastąpi prawdopodobnie 2 czerwca podczas sesji "młodzieżówki". B. Bielak na działaniach na rzecz iławskiej młodzieży spędził ostatnie cztery lata. – Na początku swojej drogi w MRM miałem 13 lat. Czuję się, jakby "młodzieżówka" mnie wychowała – wspomina. Jak podkreśla, w tym czasie udało się zebrać fajną ekipę młodych ludzi (w tej chwili MRM ma 18 członków), którzy chcą być aktywni w swoim środowisku. Zrealizowano ciekawe pomysły, jak stypendia we współpracy z Civis Polonus. MRM sugerowała też pewne zmiany w funkcjonowaniu ZKM. – Naszym projektem było też na przykład kino plenerowe czy budki dla jerzyków. Zawsze też włączaliśmy się w lokalne finały WOŚP. Robiliśmy to, na co pozwalały warunki – mówi. Podkreśla, że rezygnuje z przyczyn osobistych.

Teraz czas na inne projekty. Pan Bartosz zapowiada, że prawdopodobnie będzie startował w wyborach do dorosłej rady miasta za dwa lata.

Edyta Kocyła-Pawłowska



Masz dla nas temat?

Daj znać! ilawa@gazetaolsztynska.pl