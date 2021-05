IŁAWA I POWIAT || Pracowity dzień na drogach [ZDJĘCIA]

Pierwszego z kierujących zatrzymali policjanci w poniedziałek (17 maja) w kilka minut po godzinie 9:00. 51–latek kierował rowerem, mając prawie 2 promile alkoholu w organizmie. Funkcjonariusze rower przekazali osobie wskazanej przez zatrzymanego, a mieszkańca Włocławka ukarali mandatem.

Kolejnego nietrzeźwego rowerzystę zatrzymali policjanci 2 godziny późnej w Kisielicach. W trakcie czynności okazało się, że 54–latek kierował jednośladem mając 2,6 promila alkoholu w organizmie.

Tymczasem w Lasecznie zatrzymali policjanci 48–latka. Podczas kontroli drogowej okazało się, że mieszkaniec gminy Iława kierował rowerem, mając ponad 3 promile alkoholu w organizmie.

Natomiast w Rodzonym (gmina Lubawa) podczas pomiaru prędkości policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego mercedesem. 29–latek jechał samochodem w terenie zabudowanym z prędkością 105 km/h. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy, a za popełnione wykroczenie ukarali mandatem i jego konto powiększyło się o 10 punktów karnych.





W gminie Zalewo kierujący seatem 21–latek nie dostosował prędkości do warunków ruchu, w wyniku czego na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu, a następnie na pobocze drogi, gdzie uderzył w przydrożne drzewo. Mężczyzna z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala.



Tymczasem w Kazanicach kierujący motocyklem, znajdując się na łuku drogi w prawo nie dostosował prędkości do panujących warunków ruchu w następnie czego stracił panowanie nad pojazdem zjechał na przeciwny pas ruchu i doprowadził do zderzenia z kierującym zespołem pojazdów ciągnikiem wraz z opryskiwaczem. W trakcie czynności okazało się, że kierujący motocyklem nie posiadał hełmu ochronnego. Mężczyzna helikopterem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala.

Natomiast w gminie Iława 58–latka kierująca volkswagenem nie dostosowała prędkości do warunków ruchu gdyż padał deszcz zjechała na przeciwległy pas ruchu, doprowadzając do zderzenia czołowego z kierującym skodą w następstwie czego vw został wywrócony na dach w przydrożnym rowie. 58–latka za spowodowanie zdarzenia w ruchu drogowym została ukarana mandatem.



