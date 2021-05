Hala z trzciną poszła z dymem

Jak informuje Ochotnicza Straż Pożarna w Suszu, wczoraj (17 maja) w miejscowości Bronowo doszło do pożaru hali. W środku składowana była trzcina.

Kiedy na miejsce przyjechała straż pożarna, pożar był już mocno rozwinięty. Cały budynek gospodarczy miał długość ok. 90 metrów i był opuszczony.

Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu prądów wody na źródło ognia, zbudowaniu 600 metrowej linia zasilania wodnego do celów gaśniczych. Na miejscu działały dwa zastępy OSP Susz, OSP Jakubowo Kisielickie, OSP Kisielice, oraz jednostka ratowniczo-gaśnicza z Iławy. Wezwano też policję.

Pożar powstał z nieustalonych przyczyn. Jak informuje asp. Joanna Kwiatkowska, rzecznik policji, w środku nie ma instalacji elektrycznej.

eka

ilawa@gazetaolsztynska.pl