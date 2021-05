Piesza wycieczka po Iławie w ramach Nocy Muzeów [FOTO, WIDEO]

Dariusz Paczkowski i Michał Młotek to radni miejscy, którzy od lat zapraszają na spacery po Iławie. W ubiegłym roku rozpoczęli cykl "75 lat polskiej Iławy", którego jednak - z powodu pandemii - nie dokończyli. Trzecia wycieczka odbyła się zatem dopiero w tym roku, z okazji Nocy Muzeów. To wydarzenie kulturalne, które polega na udostępnianiu instytucji kultury, muzeów czy galerii w nietypowych godzinach, czyli właśnie wieczorem czy nocą. Dzięki temu z ekspozycji czy innych wydarzeń mogą też skorzystać osoby, które w dni powszednie nie mogłyby sobie na to pozwolić.

Wycieczka od ratusza po Stare Miasto, którą poprowadzili dwaj radni, zgromadziła kilkunastu chętnych. Zgodnie z pandemicznymi obostrzeniami, trzeba było się uprzednio zapisać, bo liczba miejsc była ograniczona. Na miejscu byli też przewodnicy miejscy z pobliskiej Ostródy, w tym Jan Żebrowski, który ze swadą zapraszał do swojego miasta i podobne spacery po Ostródzie.

Edyta Kocyła-Pawłowska

e.kocyla@gazetaolsztynska.pl