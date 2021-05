Sensacja była blisko. Szczypiorniści Jezioraka w dobrym stylu zakończyli sezon II ligi

Jeziorak Iława – Blejkan Gryfino 25:28 (12:15)

JEZIORAK: Dudek, Pająk, Prorok 4 – Dembowski 8, Kamiński 5, Dembowski 4, Trautsolt 3, Rogala 1, Węglarski, Jaworowski, Baliński,

Blejkan zdominował te rozgrywki – drużyna z Gryfina na koniec sezonu ma aż osiem punktów przewagi nad wicemistrzem, Szczypiorniakiem Olsztyn, który miejsce to wywalczył w sobotnim bezpośrednim starciu z MKS-em Brodnica (olsztynianie wygrali na wyjeździe). Tymczasem Jeziorak w tabeli jest ósmy, na dziesięć ekip.

I początkowo rzeczywiście było widać tę różnicę z klasyfikacji – w pewnym momencie pierwszej połowy goście prowadzili już 2:10. Iławianie otrząsnęli się jednak szybko i na przerwę zespoły schodziły przy wyniku 12:15. Do tego w trakcie drugiej części meczu potrafili nawet wyjść na jednobramkowe prowadzenie (20:19) – sensacja w meczu ostatniej kolejki, a za taką mogłoby uchodzić zwycięstwo Jezioraka w starciu z majstrem, była realna.

Ostatecznie Blejkan zgarnął komplet punktów, jednak wynik końcowy i różnica tylko trzech bramek pokazuje, że Szczypiorniści z Iławy w dobrym stylu zakończyli sezon II ligi.

– A trzeba pamiętać, że mieliśmy w tym meczu duże problemy kadrowe, tymczasem drużyna z Gryfina grała swoim tradycyjnie mocnym, pierwszym składem – zauważa Łukasz Kamiński, szczypiornista Jezioraka, który w tym meczu rzucił pięć bramek.

– Zajmiemy w tym sezonie prawdopodobnie ósme miejsce w tabeli generalnej drugiej ligi, czekamy jeszcze na wynik meczu AZS UKW Bydgoszcz – SMS II Kwidzyn – mówi Miłosz Kapciński, dyrektor sportowy sekcji piłki ręcznej iławskiego Jezioraka.

Poprosiliśmy przy okazji o podsumowanie zakończonych właśnie rozgrywek 2020/21. – Ten sezon był dla naszego klubu bardzo trudny ze względów zarówno sportowych, jak i organizacyjnych. Przed jego rozpoczęciem podjęliśmy decyzję o zmianie trenera na Marka Woronowicza. Nowy szkoleniowiec sprowadził do naszego zespołu ośmiu nowych, bardzo wartościowych zawodników bez których nie moglibyśmy zbudować drużyny na miarę rozgrywek drugiej ligi. Zawodnicy musieli się ze sobą zgrać w trakcie już trwających rozgrywek, do tego nasi gracze co chwila doznawali kontuzji lub z przyczyn prywatnych rezygnowali z dalszej gry. Zaraz po rozpoczęciu sezonu z powodu epidemii koronawirusa mecze zostały przekładane na dalsze terminy, jednak najgorsze dla nas było zamknięcie iławskiej hali dla kibiców, którzy zawsze dopingowali naszych zawodników z trybun. Drużyny, które przyjeżdżały do nas na ligowe pojedynki jeszcze przed pandemią, były pod wrażeniem ilości kibiców przychodzących na nasze mecze – tłumaczy dyrektor sekcji.

A co z przyszłością drużyny? – Na ten moment nie mogę nic konkretnego powiedzieć na temat naszego dalszego udziału w rozgrywkach drugiej ligi. Nie wiadomo, jak będzie wyglądał nasz budżet, który bardzo mocno ucierpiał przez kryzys spowodowany epidemią, oraz nasza ewentualna kadra. Dopiero za jakiś czas będziemy w stanie powiedzieć coś więcej na ten temat – mówi Miłosz Kapciński.

POZOSTAŁE WYNIKI 18 KOLEJKI

MKS Brodnica - Szczypiorniak Olsztyn 30:33 (12:19)

Sambor Latocha-Agropom Tczew - AZS UKW Bydgoszcz 47:35 (27:19)

Handball Czersk - AZS UMK Toruń 30:35 (15:14)

sobota, 22 maja 2021 r.

15:00: SMS II Kwidzyn - Jedynka Kodo Morąg

TABELA II LIGI

1. Blejkan 18 48 593:394

2. Szczypiorniak 18 40 549:490

3. Brodnica 18 39 622:555

4. Handball 18 30 608:574

5. Sambor 17 29 515:500

6. SMS II 15 18 447:468

7. AZS UMK 16 17 452:510

8. Jeziorak 18 16 426:484

9. AZS UKW 17 13 511:642

10. Jedynka 17 8 447:553

