Na zewnątrz - bez maseczek. U nas - niewiele zakażeń

W całym kraju mamy 2.896 nowych i potwierdzonych zakażeń koronawirusem.

W powiecie iławskim liczba zakażonych to 6, czyli na każde 10 tys. mieszkańców przypada 0,65 zakażanego. W ciągu doby wykonano 93 testy.

Nikt z zakażonych w naszym powiecie nie zmarł w ciągu doby.

Na kwarantannie przebywa 227 osób.

W całym województwie warmińsko-mazurskim liczba nowych zakażeń to 73. Zmarły trzy osoby, z czego jedna miała stwierdzone choroby współistniejące.

Na kwarantannie przebywa 2.666 osób. W ciągu doby wykonano 90 testów.

Tymczasem od dziś (15 maja) wychodząc na zewnątrz, nie musimy już zakrywać ust i nosa. Zmiany w obostrzeniach weszły w życie. Jest to: zniesienie obowiązku zakrywania nosa i ust maseczką na świeżym powietrzu, otwarte ogródki w restauracjach i nowe regulacje dotyczące limitu osób korzystających z transportu publicznego. Zgodnie z nowymi regulacjami w pociągu, autobusie czy tramwaju dostępnych jest 100 proc. miejsc siedzących albo 50 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50 proc. miejsc siedzących niezajętych. To najważniejsze zmiany w obostrzeniach.

eka, mz.gov.pl

ilawa@gazetaolsztynska.pl