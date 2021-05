200 lat dla pani Marty!

Urodziła się w Kazanicach w gminie Lubawa 7 kwietnia 1921 roku. Jej dziecięce lata przebiegały sielsko i spokojnie. Kiedy wybuchła druga wojna światowa, była ledwo podlotkiem, dopiero co skończyła 18 lat. – Słuchaliśmy radia u jakiegoś nauczyciela. Wieczorem powiedzieli, że wchodzą Niemcy. Poszliśmy spać. Rano ojczym mówi, że już Niemcy są w Rodzonym. Poszliśmy do kościoła, a Niemcy już byli koło szkoły. Pełno wozów, samochodów – wspomina pani Marta. Mężczyzn zabierano na wojnę, słychać było płacz. Gdy już poszli na wojnę, w Kazanicach się uspokoiło, dopóki Niemcy nie zaczęli angażować w robotę pozostałych mieszkańców. - Z Polaków chcieli robić Niemców. I robili – wspomina stulatka. – Ale ja się urodziłam jako Polska i ze mną się im nie udało. Do stu lat dożyłam jako Polka! – mówi z dumą jubilatka. – Miałam ojczyma, bo ojciec zmarł wcześniej. Ojczyma Niemcy wysłali na wojnę i zginął. A mnie nie zrobili Niemką! Chodziłam po robotach i zawsze byłam gorzej traktowana, jako ta, co nie chciała się dać "przerobić" – pani Marta do dziś wspomina marmoladę z buraków, którą musiała się żywić. Jako Polka dostawała najgorsze jedzenie, wzbudzała krzywe spojrzenia.



Z siostrą Zosią

Koniec wojny nie wyglądał jak jej koniec. – Weszli Rosjanie. Mieszkania i domy były puste, bo przecież wiele osób było zabranych. Myśmy siedzieli i drżeli ze strachu, jak Rosjanie chodzili dwójkami po wsi – wspomina jubilatka. – Byłam młoda i dosyć ładna, a oni tylko "charaszo" i "charaszo". Gonili nas, ale na szczęście na tym się skończyło – pani Marta pamięta, jak jej mamie przyniesiono pół opalonego świniaka i całą noc gotowały mięso. – Nanosili słomy, było jej pełno w całym mieszkaniu i tak spali. Jeden starszy chciał z nami w łóżku spać – opowiada pani Marta.

Na początku, przez kilka dni, Rosjanie dali spokój dziewczętom i kobietom, ale potem się to zmieniło. – Kryliśmy się wszędzie, gdzie się dało, bo łapali nas na roboty. Czyli wojna się skończyła, ale "Ruskie" grasowali. Miałam za swoje całą wojnę – mówi stulatka. Po wojnie opiekowała się chorą mamą (ojczym zginął) i u okolicznych gospodarzy przez dwa lata po wojnie.

A potem poznała swojego męża. Wojna wywiała go do Anglii. A kiedy przyjechał, poznali się na "zabawie". Choć Bernard mówił, że widział już przyszła żonę w drodze do kościoła w Kazanicach. W 1949 r. wzięli ślub. Pochodził z Byszwałdu, ale zamieszkali w Kazanicach. – Dobrego miałam męża – mówi pani Marta. Zmarł w 2013 r., gdy miał 91 lat.



Pierwsza komunia córki Basi

– Najgorsza była wojna i po wojnie. To już komuna była lepsza, bo mąż pracował w PGR-ach w Grabowie, później na Małym Folwarku w Rożentalu. A po każdy towar biegaliśmy już nocą stać w kolejce, ale to mi nie przeszkadzało – wspomina dziś pani Marta. Nie pracowała zawodowo, jedynie dorywczo, przy obsłudze wesel. Zajmowała się cały czas chorą mamą i młodszym przyrodnim rodzeństwem.



50-lecie ślubu





Z mężem podczas zabawy tanecznej

– Mama mnie upominała, żebym była grzeczna, ale ja byłam dobrze wychowana! - zapewnia ze swadą stulatka. – Byłam wesoła i miałam dużo koleżanek, bardzo lubiłam dobre towarzystwo.

Mieszkańcy okolicy mogą też kojarzyć panią Martę, bo w dawnych czasach odmawiała różaniec za zmarłych. Zresztą do dziś lubi chodzić do kościoła. Mówi, że to jest jej sekret długowieczności. Ale najważniejsze, że była wesoła, nie kłóciła się z innymi i otaczała się zawsze ludźmi. Prawie całe życie nie brała tabletek. Dopiero od 80 roku życia bierze specjalne na serce.

W czasie pandemii nie jest źle pani Marcie: – Dzieci, wnuki i prawnuki mi dogadzają – podkreśla. – A nie wiem, czy ja jeszcze dużo pożyję, czy nie. Ciężko mi zrozumieć, że już nie jestem młódką – jubilatka nie ma demencji i naprawdę wiele spraw pamięta ze szczegółami. Tylko pogratulować! I oczywiście życzymy wielu jeszcze lat w zdrowiu.



Aktualne zdjęcie pani Marty Marta i Bernard doczekali się czwórki dzieci: dwóch córek i dwóch synów. A teraz już: czterech wnuków, jedną wnuczkę, sześciu prawnuków. Podczas spotkań rodzinnych w domu panuje niezły hałas! Mani Marta obecnie mieszka u córki. – Nie dałabym rady już sama – mówi. Ma bardzo dobrą pamięć i na zdrowie też nie narzeka. – Boli mnie kręgosłup i chodzę przy lasce, ale dam radę się sama ubrać. Do kościoła też pójdę - pani Marta mówi, że ruszałaby się więcej, ale organizm już nie bardzo chce współpracować i siły nie ma tyle, co dawniej. Najwięcej radości zawsze dawała jej praca kelnerki na weselach. Bardzo lubiła chodzić na zabawy taneczne.– Mama mnie upominała, żebym była grzeczna, ale ja byłam dobrze wychowana! - zapewnia ze swadą stulatka. – Byłam wesoła i miałam dużo koleżanek, bardzo lubiłam dobre towarzystwo.Mieszkańcy okolicy mogą też kojarzyć panią Martę, bo w dawnych czasach odmawiała różaniec za zmarłych. Zresztą do dziś lubi chodzić do kościoła. Mówi, że to jest jej sekret długowieczności. Ale najważniejsze, że była wesoła, nie kłóciła się z innymi i otaczała się zawsze ludźmi. Prawie całe życie nie brała tabletek. Dopiero od 80 roku życia bierze specjalne na serce.W czasie pandemii nie jest źle pani Marcie: – Dzieci, wnuki i prawnuki mi dogadzają – podkreśla. – A nie wiem, czy ja jeszcze dużo pożyję, czy nie. Ciężko mi zrozumieć, że już nie jestem młódką – jubilatka nie ma demencji i naprawdę wiele spraw pamięta ze szczegółami. Tylko pogratulować! I oczywiście życzymy wielu jeszcze lat w zdrowiu.



Aktualne z dziećmi

Edyta Kocyła-Pawłowska

e.kocyla@gazetaolsztynska.pl



fot. archiwum prywatne