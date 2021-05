Zderzenie jelenia z motocyklem. Kierowca trafił do szpitala, zwierzę niestety nie przeżyło [zdjęcia]

— Apelujemy o to, aby wszyscy kierowcy pamiętali, że wjeżdżając w tereny leśne muszą zachować szczególną ostrożność, bowiem na jezdnie mogą wybiec dzikie zwierzęta. Do takiego właśnie zdarzenia doszło we wtorek w gminie Susz — mówi asp. Joanna Kwiatkowska, rzeczniczka prasowa iławskiej policji.

Wczorajszą (11 maja) sytuację z Ulnowa relacjonuje właśnie asp. Kwiatkowska z KPP Iława.

— Wiosna to czas, kiedy często zmienia się pogoda. Rano świeci piękne słońce, a popołudniu może padać deszcz powodując, że nawet przy niewielkiej prędkości droga hamowania znacznie się wydłuża, a pojazd bardzo łatwo wpada w poślizg. Dodatkowo w okolicach lasów i pól uprawnych można spotkać biegające zwierzęta.

O tym, przekonał się we wtorek 68-latek na jednej z dróg w gminie Susz. Policjanci wstępnie ustalili, że pod jadący motocykl z lewego pobocza wbiegło zwierzę leśne i doprowadziło do zderzenia z pojazdem. Kierowca jednośladu z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala — mówi oficer prasowy KPP Iława.

Na miejscu zdarzenia interweniowali strażacy z jednostki OSP Susz.

— W miejscowości Ulnowo na drodze wojewódzkiej nr 521, trasa Susz – Iława, doszło do kolizji drogowej. Kierujący motocyklem marki yamaha virago zderzył się z przebiegającym przez drogę jeleniem — czytamy w relacji zamieszczonej na stronie facebookowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Suszu.

— Po przyjeździe na miejsce zdarzenia stwierdzono, że motocyklista leży w przydrożnym rowie i jest przytomny. Działania nasze polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, kierowaniu ruchem, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej rannemu, następnie przekazano poszkodowanego przybyłemu na miejsce Zespołowi Ratownictwa Medycznego. W wyniku zdarzenia kierujący jednośladem został przewieziony do szpitala. Jeleń niestety nie przeżył zderzenia — relacjonują strażacy-ochotnicy z Susza.

Przypominamy!

— dzikie zwierzęta najbardziej aktywne są o zmierzchu i o świcie, kiedy spędzają czas na żerowaniu,

— zwracajmy uwagę na pobocza, gdyż mogą znajdować się tam zwierzęta gotowe na to, by wejść na drogę,

— zwierzęta oślepione przez światła reflektorów często zatrzymują się i stają w bezruchu,

— widzisz zwierzę na drodze? Użyj klaksonu! Pamiętaj, że sarna, jeleń czy wilk to zwierzęta, które żyją w stadach — za nim mogą podążać kolejne,

— zwracaj uwagę na znaki i dostosuj prędkość do panujących warunków. Przyczyną zdarzeń drogowych jest przeważnie nadmierna prędkość, tych z udziałem dzikich zwierząt również, która ogranicza możliwości manewru w przypadku pojawienia się zwierzęcia na drodze oraz zwiększa dystans potrzebny do zatrzymania rozpędzonego auta

zico

m.partyga@gazetaolsztynska.pl

źródło: KPP Iława, OSP Susz