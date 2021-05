Komfortowy powrót do szkół

Dagmara Omieczyńska-Nastaj zwróciła się za naszym pośrednictwem do tych, od których zależy samopoczucie uczniów, o zdrowy rozsądek. Tutaj więcej:

Pod apelem pani Dagmary opublikowanym na portalu Gazety Iławskiej zamieściliśmy sondę. Pytaliśmy Czytelników, czy zgadzają się z tą wypowiedzią. Okazuje się, że 94.46% myśli podobnie. Na "NIE" kliknęło 4.8% Czytelników. Natomiast 0.74% zagłosowało "NIE WIEM".

Obawy przed powrotem do szkoły to całkiem realna sprawa. Dyrektorzy i nauczyciele wielu szkół robią, co mogą, by ten strach złagodzić i zapewnić uczniów i ich rodziców o łagodnym powrocie. Wróćcie, czekamy na was z utęsknieniem – mówią i piszą dyrektorzy i nauczyciele.

Tego typu przekaz na przykład wyziera z listu wysłanego od dyrektor Aleksandry Skubij, Beaty Niksy – Żubertowskiej, Aurelii Waruszewskiej i całego grona nauczycielskiego do uczniów i rodziców SP1 w Iławie.

"Kochane Uczennice, Kochani Uczniowie!

Już niedługo wracamy do pracy w systemie stacjonarnym i chcemy Was uspokoić, w kontekście medialnych doniesień, że nie planujemy najbliższych tygodni przeznaczyć tylko na organizowanie nadmiaru klasówek i sprawdzanie prac domowych czy na drobiazgowe kontrolowanie Waszych zeszytów i notatek.

Wiemy, że nie da się w żaden rozsądny sposób przyspieszyć realizacji materiału przewidzianego podstawą programową, nie da się w ciągu miesiąca nadrobić ponad dwudziestu dwóch tygodni pracy za czarnym pulpitem.

Nie mają racji ci, którzy Was straszą tym, co czeka Was w naszej szkole w najbliższych dniach. Mamy ogromną nadzieję, że będzie to dobry czas dla nas wszystkich.

My, Wasi Nauczyciele i Nauczycielki czekamy na nasze spotkanie z radością i ulgą. Bardzo za Wami tęskniliśmy! Nasz plan na najbliższe tygodnie jest następujący:

1. Nowa wiedza poznawana przez aktywne działanie.

2. Uczymy się na nowo bycia razem.

3. Będziemy zaglądać w zakątki Iławy, bo tam też można się wiele nauczyć.

4. Chcemy spędzić ten czas twórczo i mądrze, budując, a nie niszcząc nasze relacje.

5. Chcemy, abyście poczuli się bezpiecznie w naszej szkole!

Pozdrawiamy Was z całego serca i czekamy z radosnym uśmiechem -

- Aleksandra Skubij, ze stęsknionym Gronem Pedagogicznym iławskiej „Jedynki”.