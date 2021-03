Kierowcy z Lracing! bardzo dobrze rozpoczęli sezon 2021

Nasi zawodnicy po prawie trzymiesięcznej przerwie od ścigania przystąpili do zawodów z bojowym nastawieniem. - Rozpoczynamy sezon 2021, w którym planujemy udział w ściśle wybranych cyklach. W czasie zimowej przerwy nie próżnowaliśmy i auta naszych kierowców zostały wzmocnione i przygotowane do, mamy nadzieję, wygrywania kolejnych trofeów oraz tytułów rocznych – komentuje Piotr Bartczak, menager grupy.

W klasie 1, podobnie jak w ubiegłym roku sklasyfikowane zostały auta z pojemnością do 1400ccm, w której niezmiennie rywalizuje Dawid Lontkowski swoim małym Fiatem 126p z A-grupowym silnikiem 650ccm. Dawid jadący dużo słabszym autem zaskoczył wszystkich zajmując 1. miejsce w swojej klasie oraz 5. miejsce w klasyfikacji generalnej zawodów, w których sklasyfikowano 29 zawodników. - Warunki na torze faktycznie były trudne, tak dużej ilości wody jeszcze tu nie spotkaliśmy, jednak mój mały fiat pokazał co potrafi – komentuje Dawid.

W klasie 2 aut z pojemnością do 1600ccm wystartował Łukasz Lontkowski swoim bardzo szybkim i zwinnym Citroenem C2 VTS. Podobnie jak w ubiegłym roku, tak i teraz nie dał szans konkurentom i ponownie wygrał 1 rundę TMK w klasyfikacji generalnej oraz w klasie 2. - Konkurencja była bardzo szybka, jednak odpowiedni dobór opon do warunków pozwolił na wygraną w tej rundzie, co mnie bardzo cieszy – komentuje Łukasz.

W rywalizacji wziął udział również Jakub Tarnowski swoją Hondą Civic Type R. Jakub wywalczył 2. miejsce w klasie 3, czyli aut z pojemnością do 2000ccm bez turbodoładowania oraz 6. miejsce w klasyfikacji generalnej zawodów. - To były bardzo ciekawe zawody, mimo popełnienia kilku małych błędów udało się zająć 2. miejsce i przywieść stosowny puchar – komentuje Jakub Tarnowski.

Czwartym z reprezentantów LRacing! był Piotr Maćkiewicz. Tego dnia ustąpił tylko jednemu konkurentowi zajmując swoim szybkim i już bardzo rozpoznawalnym Audi TT Quattro 2. miejsce w klasie 4, najmocniejszych aut napędzanych na cztery koła oraz zajął 4. miejsce w klasyfikacji generalnej zawodów. - Warunki nie rozpieszczały i przy tak dużej mocy auta trudno było ustrzec się błędów, jednak drugie miejsce na pierwszych zawodach w sezonie to bardzo dobry wynik! – komentuje Piotr Maćkiewicz.

Były to pierwsze zawody dla Grupy Rajdowej LRacing! w tym roku, jednak tak dobry wynik pozwala z optymizmem patrzeć i czekać na kolejne zmagania naszych reprezentantów na arenie motosportowej. Kolejne zawody, w których zmierzą się zawodnicy, już 28 marca na bydgoskim torze kartingowym. - Nasza Grupa Rajdowa LRacing! w szybkim czasie stała się bardzo rozpoznawalnym teamem, który wciąż prężnie rozwija się i nabiera wiatru w żagle dzięki współpracy z wieloma partnerami i pasjonatami motoryzacji, których w teamie ciągle przybywa – mówi Piotr Bartczak.

