Jedno niech będzie imienia Praw Kobiet, a reszta - pierwszych posłanek! Jak się będą nazywać ronda w Iławie? [SONDA]

D. Kasprowicz zebrała 5-osobowy łącznie komitet, bo właśnie tyle osób uprawnionych jest do złożenia dokumentów z podpisami w ratuszu. Zawiadomienie o utworzeniu komitetu zostało już w ratuszu złożone, trafi teraz do rąk przewodniczącego rady miasta, Michała Młotka. Zostanie zweryfikowana zgodność z uchwałą i jeśli będzie wszystko w porządku – będzie można ruszyć ze zbiórką podpisów. Ewentualne poprawki należy nanieść w ciągu 14 dni.

Zatem w najbliższym czasie komitet będzie zbierał podpisy, a potrzeba ich przynajmniej 300, by inicjatywa stała się projektem uchwały i trafiła pod obrady najbliższej sesji rady miasta.

Pozostałe ronda w Iławie nie mają patronów.



W tym miejscu rozpoczyna się większość protestów Strajku Kobiet. Na zdjęciu D. Kasprowicz



Tymczasem jak się dowiedzieliśmy, Ruch Narodowy Iława również zadziałał w tym temacie i złożył w ratuszu petycję w celu nadania rondom w Iławie imion pierwszych posłanek RP. Propozycja jest następująca:

rondo przy ulicy Niepodległości, Kościuszki, Jagiellończyka, Królowej Jadwigi – nazwać imieniem Zofii Sokolnickiej,

rondo u zbiegu ulic Konstytucji 3 Maja i Dąbrowskiego – imieniem dr Gabrieli Balickiej-Iwanowskiej,

rondo u zbiegu ulic Biskupskiej i Sienkiewicza – imieniem Anny Piaseckiej,

rondo u zbiegu ulic Ostródzkiej i Alei Jana Pawła II – imieniem Marii Moczydłowskiej,

natomiast rondo u zbiegu ulic Królowej Jadwigi i Sobieskiego – imieniem Franciszki Wilczkowiakowej.

Wszystkie te kobiety to pierwsze posłanki w Sejmie II RP. Jakiego patrona, i czy w ogóle, będzie nosiło rondo przy ul. Niepodległości w Iławie? Aktywistka Strajku Kobiet, sympatyzująca z lewą stroną politycznej sceny, proponuje, jak mówi, feministyczną nazwę. Dominika Kasprowicz przygotowała inicjatywę uchwałodawczą dotyczącą nadania rondu w Iławie imienia Praw Kobiet. Chodzi o skrzyżowanie o ruchu okrężnym między ulicami Niepodległości, Kościuszki, Jagiellończyka i Królowej Jadwigi, czyli w centrum miasta. To jest to samo rondo, przy którym zazwyczaj zaczynają się marsze protestujących przeciw orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, a w budynku położonym obok siedzibę mają: posłanka PiS i posłowie Konfederacji.D. Kasprowicz zebrała 5-osobowy łącznie komitet, bo właśnie tyle osób uprawnionych jest do złożenia dokumentów z podpisami w ratuszu. Zawiadomienie o utworzeniu komitetu zostało już w ratuszu złożone, trafi teraz do rąk przewodniczącego rady miasta,. Zostanie zweryfikowana zgodność z uchwałą i jeśli będzie wszystko w porządku – będzie można ruszyć ze zbiórką podpisów. Ewentualne poprawki należy nanieść w ciągu 14 dni.Zatem w najbliższym czasie komitet będzie zbierał podpisy, a potrzeba ich przynajmniej 300, by inicjatywa stała się projektem uchwały i trafiła pod obrady najbliższej sesji rady miasta.Pozostałe ronda w Iławie nie mają patronów.Tymczasem jak się dowiedzieliśmy, Ruch Narodowy Iława również zadziałał w tym temacie i złożył w ratuszu petycję w celu nadania rondom w Iławie imion pierwszych posłanek RP. Propozycja jest następująca:rondo przy ulicy Niepodległości, Kościuszki, Jagiellończyka, Królowej Jadwigi – nazwać imieniem Zofii Sokolnickiej,rondo u zbiegu ulic Konstytucji 3 Maja i Dąbrowskiego – imieniem dr Gabrieli Balickiej-Iwanowskiej,rondo u zbiegu ulic Biskupskiej i Sienkiewicza – imieniem Anny Piaseckiej,rondo u zbiegu ulic Ostródzkiej i Alei Jana Pawła II – imieniem Marii Moczydłowskiej,natomiast rondo u zbiegu ulic Królowej Jadwigi i Sobieskiego – imieniem Franciszki Wilczkowiakowej.Wszystkie te kobiety to pierwsze posłanki w Sejmie II RP.

Jak nas poinformował Michał Młotek, na rozpatrzenie tego pisma radni mają więcej czasu. Bowiem petycja, jeśli tak zdecydują radni, powinna trafić najpierw do komisji skarg, wniosków i petycji, a ta ma 3 miesiące na zgłębienie tematu. I dopiero wówczas komisja może skierować tę petycję do stworzenia projektu uchwały.

Jak powiedziała nam Dominika Kasprowicz, zarówno jej własna, jak i konkurencyjna propozycja są jak najbardziej do przyjęcia: – Ważne, że obie propozycje są jak najbardziej feministyczne – Kasprowicz proponuje, by jedno z rond było nazwane Rondem Praw Kobiet, a wszystkie inne - pierwszych posłanek II RP. – Nie rozumiem, dlaczego mielibyśmy ustępować, przecież w uzasadnieniu napisaliśmy, że jest to uhonorowanie praw kobiet. Moim zdaniem i wilk syty, i owca cała – mówi Łukasz Tulwiński, lider iławskiego Ruchu Narodowego. – Skoro prawa kobiet, a to są posłanki, które otrzymały prawa kobiet, więc lewica nie powinna się gniewać – Ł. Tulwiński podkreśla, że to czyste fakty. Faktem jest też, że proponowane patronki to posłanki prawicy. – A większość z nich wprowadzili do Sejmu II RP narodowcy – podkreśla Tulwiński. – Prawica też się powinna cieszyć – w ocenie iławskich narodowców ma to być sposób na pogodzenie obu stron, przynajmniej w kwestii rond.

Jakie nazwy powinny nosić ronda w Iławie? Rondo Praw Kobiet powinny pozostać bez zmian jeszcze inne ronda pierwszych posłanek pokaż wyniki »

Edyta Kocyła-Pawłowska

Masz dla nas temat?

Daj znać! ilawa@gazetaolsztynska.pl