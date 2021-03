"Dziki lokator" uprzykrza życie mieszkańcom bloku

"Szanowni Państwo, zwracam się z problemem dotyczącym bloku przy ul. Skłodowskiej 29, a dokładniej 3 klatki z numerami mieszkań 21-30.

Od jakiegoś czasu nawiedza nas niechciany lokator (pijak, którego mieszkańcy znają pod imieniem "J...."). Jak twierdzą sąsiedzi, zna on PIN do któregoś z mieszkańców naszej klatki i nikt z tym nie raczy zrobić porządku, dlatego muszę osobiście interweniować, bo to już jest ABSURD" - pisze nasz czytelnik, który chce pozostać anonimowy (jest to jednak osoba znana naszej redakcji i godna zaufania).

"W środę po godzinie 22:00 wracając z pracy spotkałem śmierdzącego pijaka, który spał sobie na klatce schodowej na 4 piętrze pod drzwiami mojego mieszkania. Kulturalnie go wyprosiłem i "odprowadziłem" na zewnątrz. Jednak problem trwa już jakiś czas, bo nie był to pierwszy raz. Dzisiaj natomiast [niedziela 7 marca – przyp. red] udając się do piwnicy zastałem widok i "zapach", który mnie całkowicie zirytował i zmusił do reakcji (przesyłam zdjęcie piwnicy w załączniku, które i tak nie obrazuje w całości sytuacji, bo w innej części piwnicy jest pełno moczu, zapachu nie opiszę w słowach).

Zwracam się do Państwa z prośbą o interwencję lub podpowiedź, gdzie zaistniałe sytuacje mogę zgłaszać" – dodaje w swoim liście mieszkaniec ul. Skłodowskiej w Iławie. Podpowiedzi mu udzieliliśmy i jesteśmy z nim w kontakcie.

Do tematu na pewno wrócimy, jutro (poniedziałek) skontaktujemy się m.in. z władzami spółdzielni mieszkaniowej „Praca” do której należy blok przy ul. Skłodowskiej 29. Postaramy się pomóc jego mieszkańcom.

