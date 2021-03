KORONAWIRUS || Zmarły trzy osoby, prawie 1.500 osób na kwarantannie

Mamy w Polsce 14.857 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem.

W województwie warmińsko-mazurskim liczba nowych zakażeń to 1.129. Liczba przypadków śmiertelnych: 19, z czego wszyscy zmarli mieli także inne choroby.

W całym województwie na kwarantannie przebywa 15.942. W ciągu doby wykonano 2.909 testów, w tym z wynikiem pozytywnym: 1.165

W powiecie iławskim liczba zakażonych na 10 tys. mieszkańców to 7,22.

Liczba przypadków śmiertelnych: 3, wszyscy zmarli mieli choroby współistniejące.

Liczba osób objętych kwarantanną to 1.458.

Liczba wykonanych testów: 188

Liczba testów z wynikiem pozytywnym: 70.

