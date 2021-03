Joanna Sierzputowska: Jej obrazy to raczej magia życia, albo myśl, która się materializuje

Niewątpliwie, iławski zimowy pejzaż stał się wówczas bardziej kolorowy, ponieważ zarówno te, jak i inne obrazy artystki cechuje specyficzna intensywność barw oraz silna ekspresja. Osoby znające malarkę, powiedziałyby, że to po prostu jej temperament. Była to już druga indywidualna wystawa artystki w Iławie na przestrzeni ostatniego roku.

Malarka od wczesnego dzieciństwa mieszka w Iławie. Wykształcenie artystyczne i tytuł magistra sztuki zdobyła na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dyplom artystyczny instalacje ,,Parawan- arboretum” oraz ,,Transparentność” tworzyła w pracowni profesora Mariana Stępaka.

Rozbudza pasje i kreatywność w dzieciach

Sztuki wizualne skradły jej serce, jest instruktorem malarstwa, ceramiki oraz pedagogiem. Będąc jeszcze uczennicą iławskiego liceum, malowała, tworzyła ilustracje książkowe, uczestniczyła i zdobywała nagrody z dziedziny malarstwa w przeglądach artystycznych ,,O Laur Iławy”.

Pierwsze kroki pedagogiczne stawiała dawno temu, prowadząc warsztaty artystyczne w oddziale dla dzieci, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie. Teraz nie wyobraża sobie pracy z dala od młodych ludzi, lubi rozbudzać pasję do sztuki i kreatywność w dzieciach. Robi to na co dzień. Pracuje jako nauczyciel plastyki w Szkole Podstawowej nr 3 w Iławie i z uśmiechem wspomina spotkania z uczniami, dla których lekcje plastyki stały się wyczekiwaną nagrodą, a nie karą. Jeśli chodzi o uczniów, to nie liczy czasu, towarzyszy i chętnie wspiera ich w działaniach twórczych.

Asia to fanka wiejskich klimatów, miłośniczka lokalnych pejzaży i przyrody. Ogromną inspiracją jest dla niej również wspomniana wcześniej sztuka dziecka, wdzięk i prostota pozornie naiwnych przedstawień. Ta fascynacja jest widoczna w jej pracach. Artystka maluje obrazy za pomocą różnych mediów. Używa klasycznych farb wodnych, akwareli, ale też farb akrylowych i olejnych. Lubi mieszać, eksperymentować, tworzy techniki własne. Jest autorką kolaży z kolorowej wełny z przędzą, tkanin artystycznych.

Nie szuka w sztuce odwzorowania rzeczywistości

W jej twórczości każdy może znaleźć coś dla siebie i na własność. Namalowała wiele pejzaży, martwe natury, ale coraz bardziej wciąga ją niejednoznaczność i ,,charakterność” abstrakcji. Postacią ludzką interesuje się tylko w wymiarze symbolicznie zaznaczonych cech ciała. Nie szuka w sztuce odwzorowania rzeczywistości. Sam proces twórczy jest stanem zapomnienia, przeniesienia się do innego wymiaru. Jej obrazy to raczej magia życia, doświadczeń przełożona za pomocą barw i symboli na płótno, ,,myśl, która się materializuje”.

W swoim dorobku artystka ma wiele wystawach zbiorowych i wystawy indywidualne, prowadziła także autorską pracownię artystyczną ,,Atelier Takie Te”. Jak mówi: ,,Mam nadzieję, że to dopiero początek. Mam mnóstwo pomysłów i będę się spieszyć z ich realizacją”.

źródło: Życie Powiatu Iławskiego, www.powiat-ilawski.pl