Susz sportem stoi, a królowa dyscyplin ma się tu dobrze

Grupa działa przy Centrum Sportu Sportu i Rekreacji. Postanowiliśmy sprawdzić, co słychać w suskiej sekcji królowej sportu.

>>> — Który z młodych sportowców nie marzy o czterokrotnej wizycie na podium podczas kolejnych czterech igrzysk olimpijskich, z łączną liczbą siedmiu medali, a przy tym, żeby zostać wybranym najlepszym sportowcem świata według United Press International? To o patronce toruńskich zawodów, czyli o Irenie Szewińskiej i mityngu nazwanej na jej cześć jej nazwiskiem — mówi Andrzej Szysler, trener lekkiej atletyki z Susza.

— Nasi reprezentanci nie ulegli jednak presji rangi wydarzenia, uznawanego za nieoficjalne, halowe mistrzostwa Polski i pieczołowicie walczyli o wyniki. Opłaciło się — dodaje szkoleniowiec.

Hala Arena Toruń, 1180 zawodników z 118 klubów, dziewczęta oraz chłopcy startujący w kategoriach wiekowych: U-12, U-14 i U-16, a w każdej aż 21 konkurencji. Wśród nich zameldował się Andrzej Szysler, trener z licencją Polskiego Związku Lekkiej Atletyki z sekcji LA CSiR, ze swoimi zawodnikami: Pauliną Skrzyniarz (startowała w kat. U16, bieg na 300 m; wynik 45.48 s.), Martyną Górnik (U-14, skok w dal; wynik 3.83 m), Michałem Palińskim (U-16, bieg na 1000 m; wynik 3:21.15), Zuzanną Siecińską (U-14, skok w dal; wynik 3.61 m), Alicją Iwanow (U-14, bieg na 60 m; wynik 9.87 s.), Kingą Baricą (U-14, bieg na 600 m; wynik 2:09.61) oraz Amelią Furmańską (U-16, bieg na 300 m).

Była wśród nich również Emilia Kaca, dzięki której medal toruńskich zawodów zawędrował do Susza. Emilia brązowy krążek wywalczyła w rywalizacji U-14 w biegu na 600 metrów, który zakończyła z wynikiem: 1:46.03. Z naszego województwa punktowały tylko trzy miasta: Lubawa (4 medale), Olsztyn (3 medale) i Susz !

Po zawodach trener podkreślił dzielną postawę zawodników oraz pochwalił zaangażowanie suskiego środowiska sportowego. A o zawodnikach sekcji LA działającej przy CSiR w Suszu z pewnością usłyszymy jeszcze nie raz. Choćby przy okazji startów zawodniczek i zawodników z grupy Lekkoatletyka dla Każdego, która powstała przy sekcji LA CSiR Susz. Poniżej publikujemy plakat z rozpiską zajęć poszczególnych roczników.

A teraz trochę historii. Mówi trener Andrzej Szysler: — 16 lutego tego roku minęło 5 lat od utworzenia przy Centrum Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II w Suszu sekcji lekkoatletycznej. Propozycja powołania do życia zajęć dla dzieci i młodzieży wypłynęła od dyrektora CSiR Susz Jarosława Piechotki, który zwrócił się do mnie, czy podjąłbym się takiego zadania. Mając uprawnienia do prowadzenia takich zajęć treningowych, zgodziłem się i tak to się zaczęło. W roku 2019, dokładnie 4 stycznia, nasza sekcja uzyskała licencję Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i została zrzeszona w WMZLA w Olsztynie. Już 8 stycznia tego samego roku uzyskali licencje pierwsi zawodnicy z naszej sekcji i trwamy do dzisiaj — przybliżą historię sekcji szkoleniowiec.



Jak już wspomnieliśmy na początku, Sekcja LA przy CSiR Susz ma swoich reprezentantów w trzech kategoriach naszego sportowego plebiscytu za rok 2020 na Najpopularniejszego Sportowca, Trenera oraz Klub w głosowaniu czytelników Gazety Iławskiej.



